ArubaFibra: scegli la FTTH senza costi di attivazione

La nuova offerta ArubaFibra ti propone l'acquisto a noleggio del Modem con una piccola spesa mensile. Tra i router disponibili troviamo il FRITZ!Box 5530 Fiber, FRITZ!Box 7530, ZTE H3140, ZTE H3600, ZTE H6645P e ADB Thunder AX3600. In alternativa, puoi scegliere di richiedere l'offerta senza modem se già disponi del tuo device preferito.

La scelta del modem viene fatta dal provider. A seconda della copertura, verificabile qui, Aruba invierà a casa il router più adatto alla propria tecnologia disponibile. Questo operatore, inoltre, non applica costi di attivazione nemmeno per le Aree Bianche. Inoltre, puoi disdire quando vuoi con soli 20€.

ArubaFibra: i dettagli

Con questo carrier puoi godere della vera fibra ottica - anche detta FTTH - con velocità massima fino a 10 Gbps in download e fino a 2,5 Gbps in upload. Queste prestazioni sono disponibili solo in determinati indirizzi e richiedendo un prezzo maggiorato pari a 12 euro al mese.

Le offerte presentate in bella mostra nella homepage del sito sono due. La prima prevede la connessione illimitata a casa senza troppi fronzoli, infatti, non è presente in questo caso il modem a noleggio. Tale proposta è disponibile ONLINE a soli 17,69 euro al mese per un semestre, in promozione fino al 22 Aprile 2024.

La seconda tariffa, con modem incluso e chiamate nazionali illimitate sia verso fissi che mobili, prevede un canone mensile di 19,89 euro per i primi 6 mesi. Anche per quest'offerta viene applicata una promo valida fino al 29 Aprile 2024.

Ciò che differenzia Aruba da qualsiasi altro provider è l'opzione Stop&Go!. Questa feature permette all'utente di sospendere per un mese all'anno il pagamento del proprio abbonamento. Una chicca molto utile da utilizzare ad esempio quando si parte per le proprie vacanze.

