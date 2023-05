Aruba Fibra Super Promo: 17,69€ al mese ancora fino al 13 Giugno 2023

La nuova Super PROMO Aruba Fibra è ora disponibile fino al giorno 13 Giugno 2023. Il costo dell'abbonamento è inferiore ai 18 euro al mese ed è bloccato per 6 mensilità.

Scopri come richiedere l'attivazione dell'offerta in Fibra Ottica del nuovo provider italiano che non ha costi iniziali da dover sostenere.

Aruba Fibra SUPER PROMO: i dettagli

Il nuovo operatore italiano offre internet senza limiti a casa anche fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload con modem in comodato d'uso a soli 2,20 euro in più ogni mese. L'offerta in questione è dunque disponibile in versione modem libero a soli llà 000 17,69 euro mensili. Inoltre, è possibile richiedere l'attivazione della promozione con chiamate senza limiti verso tutti e Modem incluso nel prezzo. La versione Full Optional è disponibile a soli 19,89 euro ogni mese.

In entrambe le versioni, è possibile, grazie ad una feature, mettere in pausa il proprio abbonamento per un periodo di massimo 30 giorni in un anno. Questo addon si chiama Stop&Go!

Inoltre, la versione economica offre anche la possibilità di aggiungere alcune opzioni a pagamento senza alcun obbligo di rinnovo. Questo significa che si potranno pagare per un mese e successivamente richiedere di disattivare il rinnovo automatico.

Costi ed altro

Le due soluzioni messe a disposizione da Aruba sono disponibili ONLINE senza alcun costo di attivazione solo entro il 13 Giugno 2023.

Il costo iniziale è GRATIS anche per le cosiddette Aree Bianche.

