Aruba Fibra: scopri la promo per la fibra ultraveloce

Quando parliamo di connessioni veloci, Aruba Fibra entra sempre in ballo. Tutto merito della promo per la fibra ultraveloce, che combinar prestazioni eccellenti e costi competitivi. Le vecchie connessioni lente non saranno più un problema e un'esperienza internet che ti farà rivalutare i tuoi standard.

Con questa offerta di Aruba, valida fino al 25 novembre 2024, la fibra ottica è a soli 17,69 € mensili per i primi 6 mesi. Vediamo nei dettagli questa promozione.

Promo per la fibra ultraveloce: velocità e affidabilità garantite

Grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), Aruba Fibra ti regala velocità da favola, con download fino a 10 Gbps e upload a 2,5 Gbps. Non stiamo scherzando! Questo significa streaming in 4K, gaming online senza lag e videoconferenze in HD a prova di buffering. Insomma, è tempo di dare una svolta alla tua connessione di casa.

Aruba Fibra consente anche di personalizzare le offerte. Dall'aggiunta del router Wi-Fi a noleggio alle chiamate nazionali illimitate, fino a velocità di download potenziata, ogni opzione può essere tagliata su misura per te. C'è anche il pacchetto “Fibra Aruba All-In” con router e chiamate incluse a 19,89 € al mese per i primi 6 mesi. Il cambio provider ad Aruba è semplice, veloce e senza costi aggiuntivi. Più facile che cambiare canale con la TV!

Passare ad Aruba Fibra è vantaggioso anche per altri motivi. Ad esempio, puoi ricevere un voucher da 100 € da spendere su Amazon, Q8 o MediaWorld attivando la fibra in uno dei 183 comuni italiani scelti. Non solo: Aruba ti premia anche con il programma "Porta un Amico", dove ogni nuovo cliente ti vale lo sconto di 15 euro. In caso dovessi viaggiare, l'opzione Stop&Go ti consente di mettere in pausa la tua connessione per 30 giorni all'anno. Non ti resta che prendere al volo l'occasione di accedere alla promo per la fibra ultraveloce più accattivante del mercato!

