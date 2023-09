Aruba Fibra: ora con Aruba Drive scontato del 70%

Aruba decide di confermare le sue due promozioni a catalogo per avere la Fibra a casa ma aggiunge una novità davvero interessante. Ora infatti per tutti coloro i quali attivano una qualsiasi promozione per internet a casa, Aruba, offre uno sconto del 70% su Aruba Drive. Questo servizio altro non è che uno spazio in cloud illimitato ed alla massima velocità.

La promozione a meno di 20 euro al mese è attualmente valida fino al 30 Ottobre 2023 e permette di bloccare per 6 mesi il canone.

Oltre a tutto questo, il costo di attivazione è SEMPRE pari a 0€. Ogni promo di Aruba comprende la formula soddisfatti o rimborsati.

Aruba Fibra: ecco i dettagli delle nuove promozioni

L'entry level Fibra Aruba All-in Promo offre internet senza limiti a casa con Router Wi-Fi a noleggio e chiamate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali. Il tutto a soli 19,89 euro mensili per un semestre, poi 29,90€

Fibra Aruba Promo è l'alternativa a con prezzo bloccato per 24 mesi e senza nessuna aggiunta. Il modem è acquistabile a parte a 2,20 euro al mese. Questa tariffa è disponibile a 22,47 euro al mese per i primi due anni, dopodiché, va a 26,47€.

In entrambe le offerte è possibile ottenere uno sconto del 70% su Aruba Drive il cloud del provider con la massima velocità e con spazio illimitato per salvare i propri dati.

Le tariffe hanno una scadenza specifica. La promozione scontata per 6 mesi ad esempio è valida fino alla fine del mese di ottobre, mentre, quella bloccata per 24 mesi scade il 23 Ottobre 2023.

Inoltre, la chiusura del contratto prevede una spesa davvero irrisoria da sostenere. Stiamo parlando di appena 20 euro una tantum.

