Aruba Fibra, la connessione da 1Gbps a soli 22,47€

Aruba Fibra Promo è una connessione FTTH in offerta a un prezzo davvero basso. A soli 22,47€ al mese, per i primi due anni, potrete navigare fino a 1Gbps e beneficiare di tutti i vantaggi della fibra fino a casa. Si tratta di una connessione perfetta per chi necessità di alte prestazioni e vuole guardare dei contenuti in streaming ad alta risoluzione, o giocare al minimo della latenza.

Aruba Fibra non ha costi di attivazione e funziona anche meglio nelle aree bianche del centro urbano.

Aruba Fibra: una buona occasione per una connessione veloce

Aruba Fibra può essere attivata in maniera totalmente gratuita. Offre un indirizzo IPv6 statico e permette di navigare agli standard di velocità attualmente più elevati. Con una banda da 1Gbps potrete guardare i vostri film preferiti in streaming e al massimo della risoluzione, senza sopportare fastidiosi caricamenti o buffer. Se amate giocare online, potrete finalmente farlo a latenza bassissima e al massimo delle prestazioni durante le vostre partite.

Tra le particolarità di questa connessione, c'è anche la possibilità di disattivarla per un minimo di 30 giorni consecutivi ogni anno, in modo da risparmiare soldi in bolletta. Utile nel caso ci siano periodi prolungati di non utilizzo della connessione, come ad esempio durante l'estate quando si parte per le vacanze. È possibile farlo direttamente dall'area clienti, programmando l'inizio della pausa. Riceverete quindi un SMS che vi ricorderà l'inizio e la fine del periodo da voi voluto, che verrà scalato dalla mensilità successiva una volta conclusa la pausa.

Con Aruba Fibra potete anche aggiungere ulteriori opzioni, come un router wi-fi a noleggio, chiamate nazionali senza limiti, un ulteriore indirizzo IPv4 statico, nonché la possibilità di potenziare ulteriormente la connessione, aumentando il download a 2,5Gbps e l'upload a 1Gbps.

Il processo di attivazione è veloce. Basterà recarsi nella pagina dell'offerta e fare clic su "Verifica copertura". Una volta accertato il raggiungimento del servizio nella vostra zona, potrete fissare un appuntamento a un orario a voi più comodo. Un tecnico si recherà nella vostra abitazione, permettendovi di navigare da subito fino a 1Gbps.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.