Aruba Fibra: connessione ultraveloce da 17,69€ al mese

Navigare alla massima velocità e senza interruzioni è finalmente una realtà accessibile a tutti, grazie a Aruba Fibra. Grazie all'offerta vantaggiosa ora disponibile, puoi attivare una connessione stabile e potente a casa tua a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi, anziché 24,90€.

Questa promozione include anche l’attivazione gratuita, garantendo ulteriori risparmi. Al termine del periodo promozionale, il prezzo passa a 24,90€ al mese, un costo che rimane competitivo rispetto al mercato. Inoltre, hai la possibilità di personalizzare l’offerta, adattandola alle tue necessità.

Aruba Fibra: una connessione che si adatta a te

L’offerta di Aruba Fibra prevede due opzioni principali, pensate per soddisfare esigenze diverse, entrambe con attivazione gratuita e massima velocità disponibile:

Fibra Aruba Promo : a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi, questa opzione include la connessione base alla massima velocità. Perfetta per navigare, streaming e gaming senza interruzioni;

: a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi, questa opzione include la connessione base alla massima velocità. Perfetta per navigare, streaming e gaming senza interruzioni; Fibra Aruba All-In Promo: al costo di 19,89€ al mese per i primi 6 mesi, include la connessione ultraveloce, il Router WiFi a noleggio e le chiamate nazionali illimitate.

Per chi cerca ancora più velocità, è possibile aggiungere il Download fino a 2,5 Gbps con un supplemento di soli 3€ al mese. Inoltre, sono disponibili opzioni aggiuntive per migliorare ulteriormente la tua esperienza, ovvero Assistenza Casa a 4,99€ al mese, per una protezione completa della tua abitazione; Cybersecurity Plus a 7,99€ al mese, per garantire la sicurezza digitale su tutta la rete domestica.

Con Aruba Fibra, ottieni una connessione su misura per le tue necessità, garantendo velocità, affidabilità e personalizzazione. Approfitta subito di questa promozione esclusiva e inizia a navigare a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi. Visita il sito ufficiale di Aruba e attiva il piano che fa per te. Non aspettare: la convenienza è a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.