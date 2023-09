Aruba Fibra, la connessione green per la tua casa (e non solo)

Le connessioni con fibra sono ormai una presenza costante nelle nostre case. Da anni, infatti, quando si parla di accesso alla rete non si fa più riferimento alla semplice navigazione via browser.

Che si tratti di streaming audiovisivo, di videochiamate o di download di file voluminosi, affidarsi a una connessione performante e solida è una priorità per chiunque. Di fatto, la scelta del servizio e abbonamento più adatto può influire in modo diretto sulla nostra qualità della vita.

In questo contesto così delicato, Aruba Fibra rappresenta una delle migliori scelte attualmente disponibili sul mercato.

Questa soluzione, infatti, oltre a performance degne di tale nome (con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps) offre anche una certa libertà d'azione, con vincoli praticamente inesistenti per l'utente.

Aruba Fibra, infatti, è disponibile con zero costi di attivazione e con la possibilità di liberarsi, in qualunque momento, spendendo appena 20 euro. La possibilità di mettere in pausa l'abbonamento per 30 giorni, in caso di ferie, dimostra ulteriormente la flessibilità di questo servizio.

Aruba Fibra e l'ambiente: quando l'ecosostenibilità è una politica aziendale

Aruba Fibra non è solo libertà per il consumatore, ma anche un'offerta che contribuisce in maniera concreta alla salvaguardia del pianeta.

Per Aruba, infatti, l'ecosostenibilità è una vera e propria filosofia aziendale. Si parla di un'infrastruttura gestita con energia ottenuta da fonti rinnovabili, certificata dalla Garanzia di Origine. Questa politica è valida tanto per i servizi cloud quanto per i data center.

Di fatto, la connessione Aruba Fibra è da considerarsi un servizio green a tutti gli effetti.

E per quanto riguarda i costi?

Per i nuovi clienti Aruba ha in serbo un'offerta a dir poco interessante. I primi 6 mesi di connessione, infatti, è possibile usufruire di un prezzo agevolato di abbonamento.

Di fatto, invece dei canonici 29,90 euro al mese, sarà possibile ottenere tutta la velocità e solidità di Aruba Fibra per soli 19,89 euro al mese.

Sebbene Aruba Fibra sia la soluzione ideale per un contesto domestico, è bene poi valutare tale servizio anche per contesti aziendali e lavorativi.

Anche sotto questo punto di vista, grazie ad alcune sottoscrizioni apposite, questo provider offre qualità e flessibilità difficilmente riscontrabili altrove.

