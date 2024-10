Aruba Fibra: 6 mesi a 17,69€ al mese e zero costi di attivazione

Sul sito ufficiale di Aruba è disponibile una nuova promozione sull'offerta fibra. I clienti che scelgono di attivare Aruba Fibra entro il 25 novembre beneficeranno di 6 mesi in promo a 17,69 euro al mese, poi il prezzo passerà a 24,90 euro. Su questa pagina del sito Aruba è possibile verificare la copertura della propria zona.

Con la fibra di Aruba si ottiene una vera fibra FTTH, per velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps. Inoltre, volendo si può personalizzare la propria offerta aggiungendo servizi extra quali Assistenza Casa e Cybersecurity Plus, per proteggere al meglio rispettivamente casa e dispositivi smart.

6 mesi di Aruba Fibra a 17,69 euro al mese

L'offerta di Aruba fa riferimento alla fibra fino a 1 Gbps, attivabile nelle aree coperte dalla rete FTTH (fiber to the home) compatibile. La durata del contratto è pari a 12 mesi, con l'attivazione che avviene direttamente online: tutto quello che occorre è un documento di identità e un metodo di pagamento valido, con la possibilità di scegliere tra addebito diretto su conto corrente, carta di credito o conto PayPal.

Per usufruire dell'offerta è necessario un router compatibile con la tecnologia FTTH. Si può scegliere se noleggiarlo direttamente con Aruba, pagando una somma extra rispetto al canone previsto dall'offerta, oppure utilizzare un dispositivo compatibile di cui si è già in possesso.

Tra i servizi inclusi c'è anche Stop&Go, funzionalità che permette di mettere in pausa la fibra per 30 giorni consecutivi ogni anno e ricevere così lo sconto di una mensilità. In più, nell'area clienti riservata è disponibile anche l'indirizzo IPv6 statico.

L'offerta della fibra di Aruba termina il prossimo 25 novembre e non prevede costi di attivazione. Maggiori informazioni sull'offerta e verifica della copertura a questa pagina del sito ufficiale Aruba.

