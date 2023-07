Aruba: due nuove PROMO Fibra da 19,89 euro

Aruba ha lanciato recentemente due nuove PROMO in Fibra a partire da soli 19,89 euro mensili. Nello specifico l’offerta più vantaggiosa è bloccata per 6 mesi, mentre, quella più onerosa è fissa per 24 mesi.

Aruba: i dettagli delle due promo estive

Il provider italiano leader nel settore dei servizi web offre internet a casa flat 24 ore su 24 con velocità massima che può raggiungere i 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload. Con la promozione iniziale - quella a meno di 20 euro mensili - troviamo anche il modem in comodato d'uso gratuito con anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali. Il tutto a soli 19,89 euro per un semestre. Dopodiché il prezzo sale a 29,90€.

Oltre a questa tariffa, è possibile richiedere l’attivazione di quella senza modem e senza chiamate. Questa promozione è disponibile a 22,47 euro al mese per 24 mesi.

Scopri le nuove PROMO Estive di Aruba

In queste due offerte sono richiedibili alcune opzioni a pagamento come l'indirizzo IPv4 statico, l'estensione del download a 2.5 Gigabit al secondo se disponibile, l’aumento dell'upload ad 1 Gigabit al secondo e molto altro.

Per i possessori di Partita IVA, Aruba aderisce anche al cosiddetto Voucher Connettività del MISE.

Inoltre, una chicca presente in queste due promozioni prende il nome di "Stop&Go!". In sostanza, quest’opzione permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per un mese all’anno.

Costi ed altro

Le due tariffe scontate per il periodo estivo hanno una validità differente. La tariffa a meno di 20 euro al mese per 6 mesi è attivabileONLINE solo entro il 30 Ottobre 2023, mentre, l’altra scade il 23 Ottobre 2023.

In entrambi i casi l’attivazione è gratuita anche nelle Aree Bianche. Con questa copertura il prezzo mensile sarà pari a 5€ in più.

