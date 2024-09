Aruba Cloud Server è una piattaforma affidabile, completa e conveniente, sviluppata per la creazione di infrastrutture virtuali volte a soddisfare qualsiasi esigenza. Tra i suoi principali punti di forza vi è l'interfaccia della Aruba Cloud Management Platform, grazie alla quale il ridimensionamento dei cloud server è rapido e alla portata di chiunque.

Con l'ultima promozione in corso sul sito ufficiale, Aruba Cloud Server è in offerta a partire da 9,49 euro al mese. L'offerta include anche 3 availability zones, VPC Network e Security Group, più traffico illimitato.

Aruba Cloud Server in promozione a meno di 10 euro al mese

Oltre all'intuitiva interfaccia della Aruba Cloud Management Platform, principale alleata per un rapido ridimensionamento dei cloud server, occorre sottolineare anche il contenimento dei costi, che rende la soluzione di Aruba Cloud Server ideale per un'infrastruttura scalabile e in grado di offrire una gestione ottimale anche in presenza di notevoli carichi di lavoro.

Un ulteriore punto di forza della piattaforma di Aruba è il collegamento dei server virtuali con il servizio di block storage. Ciò va tutto a vantaggio nuovamente della scalabilità dello spazio messo a disposizione dal servizio.

Con Aruba Cloud Server si hanno poi numerosi altri vantaggi, tra cui la migrazione da on-premises o da un hyperscaler, la costruzione di infrastrutture di web hosting per ospitare e-commerce e siti web, ambienti per creare le proprie app in completa sicurezza e la creazione di una piattaforma per gestire la mole di lavoro quotidiano in modo più semplice.

Grazie all'ultima offerta Aruba Cloud Server è disponibile in offerta a soli 9,49 euro al mese. La promozione è disponibile su questa pagina del sito Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.