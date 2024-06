Aruba: buono digitale da 100 euro se attivi il servizio Fibra

Se cerchi una connessione internet ultraveloce e un buono digitale da 100 euro, sei nel posto giusto. Aruba ha appena rinnovato la sua offerta sulla fibra ottica, ed è davvero strepitosa. I primi sei mesi costeranno solo 17,69 euro al mese anziché 24,90. Ti connetterai con la vera fibra ottica FTTH e risparmierai come non mai. Non importa che tu viva in una metropoli o in un piccolo comune: la connessione arriva dappertutto.

Se attivi il servizio fibra, oltre alla velocità di connessione, avrai il buono, che è spendibile da Amazon, Q8 o MediaWorld. Inoltre, per ogni nuova attivazione, avrai lo sconto di 15 euro sul canone grazie al codice sconto, da condividere con chi vuoi.

Una magnifica offerta fibra con buono digitale da 100 euro

L’offerta di Aruba non prevedere costi di attivazione o migrazione. La velocità è ideale per streaming, gaming, videochiamate e anche per chi ha una dozzina di dispositivi connessi contemporaneamente.

Inoltre, grazie all’opzione Stop&Go, puoi mettere in pausa il servizio nei periodi di inutilizzo, risparmiando ulteriormente. Perciò, se hai in programma una lunga vacanza, niente più preoccupazioni per bollette inutili.

La connessione di Aruba è stabile e sicura grazie all’indirizzo IPv6 statico. L’assistenza clienti è a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia via chat che telefonicamente. Se poi per qualche motivo desideri disdire, puoi farlo facilmente pagando una penale di soli 20 euro.

Essere cliente Aruba Fibra ti garantisce anche sconti fino all’80% su una vasta gamma di prodotti. Insomma, attivare la fibra di Aruba significa entrare in un mondo di vantaggi e convenienza senza pari. Perché perdere altro tempo quando puoi avere tutto questo a soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi? Insomma, non farti sfuggire questa opportunità e goditi non solo la connessione ultraveloce ma anche il tuo buono digitale da 100 euro.

