Arrivano i nuovi iPhone 15 e le truffe online si moltiplicano: come evitarle

La presentazione ufficiale e il successivo lancio commerciale dei nuovi iPhone 15 di Apple è l'occasione giusta per i truffatori per dare il via a nuove truffe online. La conferma arriva dal team di esperti di Kasperky che ha già individuato diversi schemi fraudolenti in corso in questo momento con l'obiettivo di sfruttare l'eco mediatico della presentazione dei nuovi iPhone 15.

L'obiettivo è il solito: ingannare gli utenti e entrare in possesso di dati sensibili o, meglio ancora, dei dati della carta di pagamento, per poi rendersi irreperibili dopo aver messo da parte un "tesoretto" ai danni di ignari consumatori.

Per proteggersi dai tentativi di phishing e da altre truffe online legate ai nuovi iPhone 15 oltre che per poter contare su di una protezione di livello superiore, garantita dall'antivirus in tempo reale, è possibile attivare Kaspersky Premium.

Per i lettori di HTML.it, infatti, il sistema di protezione completa di Kaspersky è scontato del 49%, con un costo che parte da 40 euro per un anno, con garanzia di rimborso entro 30 giorni inclusa. Per attivare il servizio è possibile seguire il link qui di sotto.

Come proteggersi dalle truffe online legate ai nuovi iPhone 15

Gli schemi fraudolenti messi in piedi dai truffatori sono diversi: in alcuni casi, ad esempio, viene promessa la consegna rapida dello smartphone a fronte di un pagamento anticipato (talvolta con importo maggiorato). In altri, invece, si ricorre al classico giveaway per provare a vincere un nuovo smartphone di Apple, versando però una piccola quota di partecipazione.

Le contromisure da adottare sono sempre diverse. Bisogna affidarsi solo a venditori noti e affidabili, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti in preordine come potrebbero essere quelli relativi ai nuovi iPhone 15. È sconsigliato partecipare a giveaway e concorsi che richiedono un pagamento per la partecipazione ed è sempre molto utile abilitare l'autenticazione a due fattori per proteggere il proprio account.

Per il massimo della protezione, inoltre, è possibile attivare Kaspersky Premium. Il tool di protezione di Kaspersky è ora disponibile con il 49% di sconto. Il servizio consente di ottenere una protezione in tempo reale con virus e malware e, nello stesso tempo, è in grado di rilevare e bloccare truffe online. Per attivare Kaspersky Premium è possibile collegarsi al sito ufficiale:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.