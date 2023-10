Arrivano i live di X Factor: come guardarli in diretta streaming

Se sei un fan sfegatato di X Factor, allora sai che il momento più emozionante dello show è appena iniziato.

I live di X Factor 2023 sono finalmente in arrivo e c'è un modo eccezionale per non perderti nemmeno un istante di questa emozionante sfida musicale. Da giovedì 26 ottobre saranno infatti in diretta streaming su Now e i live dello spettacolo prodotto da Fremantle sono pronti a far vibrare il palco con musica dal vivo, talenti straordinari e giudici determinati.

X Factor Live in streaming: cosa aspettarsi

La giuria di X Factor 2023 è pronta a sfidarsi e a portare avanti le proprie squadre eclettiche. La giuria è composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, ognuno alla guida di una squadra che rappresenta la scena musicale contemporanea in tutte le sue sfaccettature.

I giudici sono determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale, e ogni squadra ha un obiettivo preciso: scoprire e sviluppare i progetti artistici e musicali più convincenti. La scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa, e ogni giudice ha seguito il proprio istinto e le proprie esperienze per individuare i talenti che li accompagneranno nei live.

A condurre lo show, c'è Francesca Michielin, che arriva ai live dopo aver accompagnato giudici e artisti in gara con empatia ed ironia. Francesca porterà la sua energia e il suo talento sul palco di X Factor, contribuendo a creare uno spettacolo indimenticabile.

Se vuoi essere parte di questa avventura musicale, non devi fare altro che abbonarti a NOW per guardare tutto in diretta streaming. Non perderti nemmeno un momento della competizione musicale più emozionante dell'anno. Abbonati oggi stesso e preparati a vivere la musica in modo unico.

