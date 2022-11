Ardour 7.1: implementato il Quick Audio Exporting

I programmatori di Ardour, noto DAW (Digital Audio Workstation) open source e multipiattaforma, hanno comunicato, tramite un annuncio ufficiale pubblicato sul sito del progetto, alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova maintenance release. Ardour 7.1 dispone un ventaglio di migliorie non indifferenti che vanno concretamente a migliorare il workflow generale di tale tool. Ardour è un programma per il montaggio di audio avanzato. Tramite questo applicativo è appunto possibile eseguire delle registrazioni sonore multitraccia in tempo reale. Il programmatore capo del progetto, Paul Davis, è diventato famoso all'interno del panorama FOSS (Free and Open Source Software) per aver creato il noto server audio JACK (JACK Audio Connection Kit), componente software su cui si basa lo stesso Ardour per alcune feature.

Ardour 7.1 arriva dopo solo due settimane di inteso sviluppo ed implementa la nuova funzionalità chiamata Quick Audio Export che rende molto più semplice per l'utente eseguire l'esportazione di una traccia audio nel formato che più si preferisce. Inoltre in tale build sono state migliorati i Cue Marker tramite l'inserimento di una nuova context menu action chiamata "Clear All Cues", ed è stata anche aggiunta la nuova voce "Cue Markers option" all'interno del menu principale del programma.

La funzionalità di creazione delle Clip è stata migliorata in modo tale che venga indicata la directory dove vengono effettivamente salvati i file scaricati dall'archivio FreeSound. Anche il Preferences dialog ha ricevuto qualche miglioria visto che adesso è ora possibile scegliere se si desidera avere aperto in automatico il Plugin manager nel caso in cui un plugin precedentemente installato non sia più disponibile.

In Ardour 7.1 è stato eseguito anche un piccolo revamp della UI (User Interface) riguardante diversi pannelli di: gain, panning , polarity e latency. Questo update è disponibile per il download sul sito ufficiale del progetto per Windows, macOS e Linux.