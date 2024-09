Archiviazione cloud privata e sicura con i piani a vita di Internxt

Non tutti i servizi cloud sono gli stessi. Da una parte ci sono quelli più popolari, su cui in più di un'occasione si sono sollevati dubbi sulla sicurezza e privacy offerta agli utenti. Dall'altra gli spazi di archiviazione promossi da aziende infinitamente più piccole, ma che hanno dalla loro livelli di sicurezza e privacy molto più alti.

Tra le soluzioni più interessanti vi è quella di Internxt, con i suoi servizi di cloud storage dotati di crittografia a conoscenza zero e un codice open source e trasparente. Grazie all'ultima promozione in corso è possibile attivare uno tra i piani a vita disponibili con sconti fino al 76%.

Cloud privato e sicuro: l'offerta sui piani a vita di Internxt

Tutti i piani a vita di Internxt sono dotati delle stesse funzionalità, oltre a poter vantare un accesso completo ai servizi studiati ad hoc per la privacy. Tra i suoi tanti punti di forza si possono citare la condivisione crittografata di file e cartelle, l'accesso ai propri file da qualsiasi tipo di dispositivo, il supporto all'autenticazione a due fattori e la condivisione protetta da password.

In più, ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo significa che è possibile provare il servizio per un mese: qualora nell'arco di questo periodo si riscontrino dei problemi o delle mancanze, è possibile richiedere il rimborso completo di quanto pagato in precedenza.

I piani a vita di Internxt partono da 249 euro (-72%), il prezzo richiesto per l'acquisto del piano da 2 TB. Si passa quindi ai 449 euro per il piano da 1.900 euro, per effetto del maxi sconto del 76%. Il terzo e ultimo piano è quello da 10 TB, disponibile al prezzo scontato di 749 euro invece di 2.900 euro (sconto del 74%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.