Arc Search migliora la ricerca su iOS con “Browse for me”

The Browser Company ha introdotto alcune interessanti novità nella sua app per iOS, Arc Search. Il browser per desktop, Arc è conosciuto per essere una buona alternativa a Chrome”, mentre Arc Search è la sua versione sviluppata per gli smartphone, che include funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa. Questo aggiornamento offre una nuova funzionalità AI che aiuta semplificare la ricerca di informazioni online. Ad annunciarlo è stato Josh Miller, CEO di The Browser Company, con un post sul proprio account X. “Browse for me”, come indicato sul blog ufficiale di Arch, è infatti in grado di “leggere più pagine web contemporaneamente e riunire tutto ciò che conta in un'unica scheda perfetta”.

a little Sunday surprise for you... meet @browsercompany's 2nd product: 🔍Arc Search🔎 it's a default browser for your iPhone

...that BROWSES FOR YOU the origin story is a bit unusual so I wanted to give you the full backstory: pic.twitter.com/pkVQJYN0QQ — Josh Miller (@joshm) January 28, 2024

Arch Search: “Browse for me” e le altre funzionalità rilasciate

“Browse for me” è una funzionalità molto semplice, ma è piuttosto impressionante. Una volta aperta l’app, basta inserire sulla barra di ricerca il tema di interesse, ad esempio “come cucinare una crostata di mirtilli”. Infine, toccare il pulsante dedicato di Arch Search. In pochi secondi il browser “sfoglierà” diversi risultati e mostrerà il tutto in un’unica sezione, citando le fonti da cui sono state raccolte le informazioni. Naturalmente, se il risultato non dovesse soddisfare l’utente, è possibile richiedere altre informazioni aggiuntive. Come molti strumenti di intelligenza artificiale, Arc Search non è il massimo nel citare le fonti, quindi è sempre meglio non fidarsi totalmente delle risposte trovate, soprattutto quando si cercano informazioni su argomenti delicati.

La nuova versione dell’app per iOS include anche una pratica tastiera con suggerimenti automatici, blocchi sempre attivi per annunci, tracker e banner, una funzionalità di archiviazione automatica che ripulisce le schede inattive per fare spazio a nuove risorse e una modalità Reader che riduce al minimo le distrazioni indesiderate. Infine, Arch Search ha incluso una nuova modalità di sincronizzazione che apre e chiude contemporaneamente le schede su desktop e mobile.