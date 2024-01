Google Chrome 121 offre tre nuove funzionalità basate sull’AI

La versione Google Chrome 121 ha introdotto tre nuove funzionalità sperimentali di intelligenza artificiale generativa volte a migliorare l'esperienza di navigazione. Queste includono un organizzatore di schede, temi personalizzati generati dall'intelligenza artificiale e un assistente di scrittura basato sull'intelligenza artificiale. Tab Organizer è una funzionalità che mira a semplificare la gestione di più schede. Quando un utente fa clic con il pulsante destro del mouse su una scheda e seleziona “Organizza schede simili” o utilizza la freccia a discesa, Google Chrome 121 proporrà gruppi di schede in base alle schede attualmente aperte. Questa automazione è utile per il multitasking e per mantenere il browser in ordine. Inoltre, Chrome suggerirà nomi ed emoji per questi gruppi di schede, apparentemente facilitandone il recupero quando necessario.

Google Chrome 121: come attivare i nuovi temi e l’assistente AI alla scrittura

Basandosi sull'introduzione dell’anno scorso di sfondi AI per Android 14 e Pixel 8, il browser incorporerà lo stesso modello text-to-image anche per creare temi personalizzati. Gli utenti possono recarsi sul pannello laterale di Chrome (in basso a destra), cliccare su “Personalizza Chrome”, poi “Cambia tema” e, infine, “Crea con AI”. Inoltre, il Chrome Web Store offre ai suoi utenti altre opzioni di personalizzazione tra cui scegliere. L’ultima funzionalità sperimentale basata sull’intelligenza artificiale di Chrome 121 aiuterà gli utenti nella scrittura. Questo strumento ha lo scopo di “aiutare gli utenti a scrivere con più sicurezza sul web”. Per attivarla bisogna cliccare con il pulsante destro del mouse su qualsiasi casella di testo o campo su un sito in Chrome e selezionare “Aiutami a scrivere”. Ciò avvierà il processo di scrittura basato sull'intelligenza artificiale.

Accedere alle nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Chrome è semplice. Dopo aver effettuato l'accesso all’account Google, basta cliccare sul menu a tre punti, selezionare “Impostazioni” e andare alla pagina “AI sperimentale”. Gli utenti avranno la possibilità di testare queste nuove funzionalità su Chrome per Mac e Windows, inizialmente negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Non saranno disponibili per gli account aziendali ed educativi a causa della loro natura sperimentale.