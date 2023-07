Arc 1.0 per iOS e macOS

Gli sviluppatori di The Browser Company hanno rilasciato la versione 1.0 di Arc, applicazione che propone un nuovo approccio alla navigazione Web presentandosi come un vero e proprio sistema operativo dedicato ad Internet. Per il momento il browser è disponibile soltanto per macOS e iOS. La versione per Windows dovrebbe essere disponibile verso la fine del 2023 ed è possibile iscriversi ad un'apposita waitlist.

Le funzionalità di Arc

Arc si caratterizza innanzitutto per un livello di prestazioni estremamente elevato. A quest'ultimo si associano una user experience completamente diversa rispetto a quella degli altri browser e funzionalità avanzate per la tutela della privacy. L'applicazione si presenta come uno strumento fortemente orientato all'organizzazione del lavoro. Permette infatti di creare lavagne per lo sviluppo di progetti in ambito collaborativo, consente di prendere appunti e persino di modificare le pagine Web in modo da adattarle alle proprie esigenze.

Da segnalare anche il supporto per picture-in-picture, forse il maggiore punto di forza del browser, che anche grazie alla compatibilità con Google Meet permette di comunicare mentre si sta navigando.

Arc 1.0 non porta con sé molte feature aggiuntive rispetto alla release di betatest, si tratta invece della consacrazione di un lavoro di fixing, debugging e raccolta di feedback durato mesi. Non sorprende che la sua codebase sia basata su quella di Chromium, la stessa scelta da altri browser vendor come Microsoft (per Edge) e un altro progetto emergente come Brave.

Nel prossimo futuro non dovrebbe mancare anche l'integrazione con un modello generativo. Per ora i suoi utilizzatori dispongono comunque di diversi tool non presenti in altre soluzioni dello stesso tipo. Come per esempio Spaces che consente di separare nettamente le sessioni dedicate al lavoro da quelle della propria vita personale. Le sessioni possono essere utilizzate anche per la memorizzazione delle schede aperte, in modo da poterle riprendere in qualsiasi momento.

La privacy è garantita dalla cifratura dei dati. Si possono inoltre installare temi per la personalizzazione dell'interfaccia e plugin per l'integrazione di funzionalità aggiuntive.