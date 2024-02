Aquaman e il Regno Perduto: guardalo in streaming su Prime Video

Aquaman e il Regno Perduto, l'ultimo film dedicato al supereroe DC con Jason Mamoa nei panni del protagonista, è adesso disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video. Hai la possibilità di noleggiarlo oppure acquistarlo direttamente in modo che resti legato per sempre al tuo account Amazon. I prezzi partono da 14,99 euro per il noleggio e da 19,99 euro per l'acquisto.

Aquaman e il Regno Perduto in streaming: di cosa parla il film

Nel nuovo capitolo della saga di Atlantide, il protagonista Arthur si trova di fronte a una minaccia senza precedenti. Black Manta, determinato a vendicare la morte di suo padre, scatena un'arma spaventosa che mette in pericolo l'intero regno sottomarino.

In questa situazione critica, Arthur si rivolge al suo fratellastro Orm per ottenere aiuto nella protezione di Atlantide. Nonostante le loro divergenze passate, i due devono unire le forze per contrastare questa minaccia imminente e salvare il loro mondo dall'annientamento.

La sfida che li attende è enorme e piena di pericoli, ma solo con determinazione e collaborazione potranno sperare di sconfiggere Black Manta e garantire la sopravvivenza di Atlantide.

Aquaman e il Regno Perduto è in streaming su Prime Video in noleggio o per l'acquisto completo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.