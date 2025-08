Apri SelfyConto ora e ricevi 50€ in buoni Amazon: ecco come fare

Hai ancora qualche settimana per approfittare della promozione di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum pensato per unire praticità, sicurezza e costi ridotti. Chi lo attiva entro il 31 agosto 2025 riceve 50€ in Buoni Regalo Amazon, a cui si aggiunge il canone azzerato fino ai 30 anni (e per tutti nel primo anno).

Successivamente, è possibile continuare a non pagare il canone accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500€ al mese. Con SelfyConto hai a disposizione un conto smart completo: bonifici ordinari e istantanei in euro senza commissioni, prelievi gratuiti in tutti gli ATM dell'area Euro e una gestione interamente digitale tramite app.

Come ottenere il Buono Amazon di SelfyConto e i principali vantaggi

Per ricevere il Buono Amazon da 50€, basta aprire SelfyConto online sul sito ufficiale entro il 31 agosto 2025, richiedere la Mediolanum Card (carta di debito MasterCard) e utilizzarla per acquisti per almeno 50€ entro il 30 settembre 2025.

SelfyConto offre tutti gli strumenti per una gestione finanziaria completa e sicura. Con l'app Mediolanum puoi monitorare in tempo reale i movimenti del conto, ricevere notifiche istantanee e pagare direttamente da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay.

La piattaforma permette inoltre di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, saldare utenze, multe, ticket sanitari e tributi in modo semplice e veloce. Per chi vuole ampliare le proprie possibilità, è incluso anche un servizio di trading online integrato, per operare su 24 mercati internazionali in tempo reale.

