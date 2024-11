Apri il conto HYPE Premium per ricevere 25 euro di bonus

Il conto HYPE Premium è perfetto per avere tutto in un unico posto: conto, carta e apposita applicazione per gestirlo, con prelievi gratuiti, bonifici istantanei, fino al 10% di cashback su più di 900 brand e prestiti fino a 50.000 euro, oltre a numerosi altri vantaggi. Aprendolo adesso inserendo il codice promo CIAOHYPER al momento della registrazione riceverai anche un bonus dal valore di 25 euro.

Conto HYPE Premium: un conto, un mare di vantaggi

Sarebbe davvero difficile elencare in breve tutti i vantaggi che avresti aprendo un conto HYPE Premium: partendo dalla base, potrai contare su un conto completo e senza complicazioni con IBAN italiano subito disponibile nella apposita applicazione per smartphone.

Ti registri infatti in 5 minuti ed avrai subito accesso ad una carta e a tutte le funzionalità principali per gestire il tuo denaro in modo semplice e smart. La carta può essere ricaricata ovunque, hai prelievi senza commissioni senza limiti e trasferisci denaro velocemente con i bonifici istantanei.

Tra le altre cose, hai il cashback fino al 10% su più di 900 brand internazionali e puoi sfruttare i box di risparmio per impostare degli obiettivi concreti e specifici per realizzare i tuoi progetti. In tal proposito, dall'app puoi richiedere anche un prestito fino a 50.000 euro tutto gestibile completamente online.

Tanto per completare il tutto ecco anche una polizza sugli acquisti, assistenza medica e riparazione di elettrodomestici. Insomma, non manca niente, anche un bonus di 25 euro che riceverai inserendo il codice promo CIAOHYPER in fase di registrazione.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.