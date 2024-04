Apri il conto Credem Link entro il 30 aprile: 100 euro in Buoni Amazon ti aspettano

Leggi questo articolo e scoprirai la nuova promozione di Credem Link che ti regala 100 euro in Buoni Amazon! Con questo conto corrente digitale di Banca Credem, puoi gestire il tuo denaro con facilità e sicurezza, e ora hai un motivo in più per aprirlo.

100 euro in Buoni Amazon: la promo imperdibile di Credem Link

Credem Link è un conto corrente online senza spese fisse. Con l’app mobile di Credem, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, e l’home banking da PC, hai il controllo completo delle tue operazioni bancarie. Ecco alcuni dei vantaggi che Credem Link offre:

Zero canone : il conto non prevede costi di gestione, così risparmierai parecchio ogni anno.

: il conto non prevede costi di gestione, così risparmierai parecchio ogni anno. Carta di debito internazionale : la Credemcard Mastercard ti permette di fare acquisti online e pagamenti in tutto il mondo. Il primo anno è gratuito, poi solo 1,50€ al mese .

: la ti permette di fare acquisti online e pagamenti in tutto il mondo. Il primo anno è gratuito, poi solo . Pagamenti digitali : puoi collegare la tua carta a Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay per transazioni rapide e sicure.

: puoi collegare la tua carta a Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay per transazioni rapide e sicure. Gestione facile e sicura : puoi controllare saldo e movimenti, effettuare bonifici e ricevere notifiche in tempo reale, tutto dal tuo smartphone o PC.

: puoi controllare saldo e movimenti, effettuare bonifici e ricevere notifiche in tempo reale, tutto dal tuo smartphone o PC. Supporto dedicato: nonostante sia un conto online, avrai sempre il supporto di consulenti Credem pronti ad aiutarti.

Non perdere questa opportunità: apri il tuo conto Credem Link entro il 30 aprile e inserisci il codice promozionale CREDEM100. In più, se utilizzi la tua Credemcard Mastercard per spese di almeno 200€ al mese, riceverai un buono Amazon da 25€ per ogni mese da maggio ad agosto.

Approfitta della promozione prima della fine del mese e inizia subito a sfruttare tutti i vantaggi di Credem Link. Oltre a ricevere 100 euro in Buoni Amazon per i tuoi acquisti, avrai zero spese su diversi servizi. Clicca qui sotto e apri il conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.