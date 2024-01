Approfitta dell'offerta di Internxt: un anno di cloud con il 70% di sconto

L’offerta di Internxt è di quelle a cui non si piò dire di no: servizio di cloud storage per un anno scontato del 70%! Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa offerta imperdibile che trasforma il tuo spazio di archiviazione online in una cassaforte inviolabile.

Offerta di Internxt con piani di storage su misura

L’offerta di Internxt riguarda diversi piani, che soddisfano le esigenze diverse degli utenti. Puoi iniziare dal piano da 200 GB che costa soltanto 13,79 euro per un anno.

Se poi ti occorre molto spazio, potresti optare per il piano da 10 TB a soli 89,99 euro per un anno. Ecco il riepilogo di tutti i piani in offerta:

200 GB a 13,79 euro invece di 45,99 euro

invece di 45,99 euro 2 TB a 32,99 euro invece di 109,99 euro

invece di 109,99 euro 5 TB a 59,99 euro invece di 199,99 euro

invece di 199,99 euro 10 TB a 89,99 euro invece di 299,99 euro.

Su tutti i piani è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni. Puoi anche optare per l’account gratuito con 10 GB di spazio, che garantisce ugualmente massima privacy e account anonimo.

Il risparmio è sempre stato di casa con questo provider. Il piano da 2 TB, ad esempio, di solito costa 100-120 euro all’anno. Adesso, con l'offerta attuale, il costo scende notevolmente a soli 32,99 euro. Finita la promo, pagherai il rinnovo dell'abbonamento al prezzo di listino, ma puoi disattivarlo senza pagare costi di recesso.

Ci sono anche i piani cloud a vita, che ti consentono di comprare uno spazio cloud a partire da 499 euro. Questa opzione è ottima se cerchi una soluzione a vita.

Indipendentemente dalla tua scelta, questa è una promo che non devi lasciarti sfuggire. Clicca sul bottone qui sotto, scegli il piano e acquista l’abbonamento oppure la soluzione a vita!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.