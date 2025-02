AppleCare Plus: addio ai piani prepagati pluriennali in negozio?

Secondo un'indiscrezione del giornalista Mark Gurman, Apple sta valutando l'eliminazione della possibilità di acquistare piani prepagati pluriennali per AppleCare Plus nei suoi negozi fisici. AppleCare Plus è il servizio di assistenza estesa che offre copertura per danni accidentali e guasti hardware su dispositivi Apple, ed è stato pensato per offrire agli utenti una protezione aggiuntiva dopo l'acquisto del prodotto.

Attualmente, i clienti hanno la possibilità di acquistare piani prepagati che coprono due o tre anni di assistenza, sia online che nei negozi Apple. Tuttavia, sembra che Apple stia puntando a modificare questa offerta, riducendo le opzioni di pagamento in un'unica soluzione. La proposta che circola prevede che, in futuro, sarà possibile accedere al servizio AppleCare Plus solo attraverso un abbonamento mensile o annuale, eliminando quindi la possibilità di pagare una volta sola per un piano pluriennale.

Questa mossa si inserisce in una tendenza più ampia di Apple, che sta cercando di spostare sempre più i suoi servizi verso il modello di abbonamento. Nonostante questa novità, gli utenti potranno ancora acquistare piani prepagati per AppleCare Plus, ma solo online, mentre nei negozi fisici sarà offerta solo l'opzione di sottoscrivere un abbonamento.

Quale sarà la reazione degli utenti?

La decisione di Apple potrebbe incontrare delle resistenze, soprattutto tra coloro che preferiscono una soluzione a pagamento unico piuttosto che impegnarsi in un abbonamento mensile o annuale. Molti utenti potrebbero non apprezzare questa novità, in quanto potrebbe sembrare meno conveniente rispetto alla possibilità di pagare tutto in una sola volta.

Tuttavia, Apple non è l'unica azienda a muoversi in questa direzione. Anche Google ha introdotto un sistema simile per il suo servizio di assistenza estesa per i dispositivi Pixel, chiamato Google Preferred Care. Anche in questo caso, i piani sono disponibili solo su base mensile o annuale, segnando un cambiamento verso un modello di abbonamento che sembra destinato a diventare sempre più comune tra le grandi aziende tecnologiche. Resta da vedere come reagiranno i clienti Apple a questo cambiamento e se l'azienda riuscirà a convincerli a passare ai nuovi piani di abbonamento.