Apple Watch Ultra salva un uomo disperso in mare in Australia: l'incredibile storia di Rick Shearman

Un uomo disperso in mare a 1,6 km dalla costa australiana, senza forze e circondato da acque turbolente. Una chiamata d'emergenza partita direttamente dal suo polso. Un salvataggio in mare che, senza l’Apple Watch Ultra, forse non sarebbe mai avvenuto.

L'episodio, avvenuto il 13 luglio 2024 al largo di Byron Bay in Australia, è stato recentemente raccontato in un video pubblicato sul canale YouTube di Apple Australia, sottolineando ancora una volta il potenziale della tecnologia salvavita indossabile.

Surfista salvato dall'Apple Watch

Il protagonista, Rick Shearman Emergency SOS

Grazie a questa funzione, i servizi di emergenza sono stati immediatamente allertati

Donna scopre un tumore grazie ad Apple Watch

Quello di Rich Shearman non è un caso isolato

L’Apple Watch Ultra Emergency SOS

Guardando al futuro, Apple ha annunciato che l’Apple Watch Ultra 3, atteso entro la fine dell’anno, introdurrà una nuova funzionalità che potrebbe rivoluzionare ulteriormente il settore: la connettività satellitare