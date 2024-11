Apple TV+: tutte le novità di novembre 2024 e come vederle gratis

Apple TV+ continua a registrare novità per il suo catalogo di contenuti: il mese di novembre 2024, in particolare, è caratterizzato da una serie di novità molto interessanti. Per chi ha un abbonamento alla piattaforma di streaming di Apple, quindi, ci sono diverse cose nuove da guardare.

I nuovi utenti, invece, hanno la possibilità di attivare Apple TV+ con un costo di 9,99 euro al mese. Il servizio è disponibile con 7 giorni di prova gratuita ma, per chi acquista un nuovo prodotto Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV, ci sono 3 mesi gratis di abbonamento.

Per ottenerli basta accedere ad Apple TV con il proprio account dopo aver completato l'attivazione del nuovo dispositivo (ci sono 90 giorni di tempo). Per verificare la disponibilità della promo basta premere sul box qui di sotto.

Le novità di Apple TV+ di novembre 2024

Da questa settimana è disponibile su Apple TV+ la seconda stagione di Bad Sisters, un'interessante dark comedy-thriller con Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene e Eve Hewson. La storia riprende dopo la fine della prima stagione con le protagoniste che dovranno fare i conti con il proprio passato.

Dal 15 novembre, invece, è previsto il debutto della seconda stagione di Silo, la serie sci-fi che ha ottenuto un grande successo nei mesi corsi. Nel caso ci sono Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common, Harriet Walter e molti altri. La serie è ambientata in un silo sotterraneo e racconta le vicende degli ultimi diecimi abitanti della Terra.

Il prossimo 22 di novembre è previsto il debutto su Apple TV+ di Blitz, nuovo film scritto e diretto da Steve McQueen. Nel cast ci sono Saoirse Ronan, l'esordiente Elliott Heffernan, Harris Dickinson, Benjamin Clementine e Kathy Burke. Il film segue le vicende di George, un bambino di 9 anni nella Londra della seconda guerra mondiale.

Sempre il 22 novembre arriverà sulla piattaforma Bread & Roses, documentario che racconta la vita di tre donne afghane dopo la ripresa del potere dei Talebani nel corso del 2021. Il film è diretto da Sahra Mani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.