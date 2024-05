Apple TV+, ricevi 3 mesi gratis: scopri se il tuo dispositivo è idoneo

Se hai intenzione di acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, Apple ha una sorpresa per te. Fino al 30 giugno 2024, infatti, potrai richiedere 3 mesi di abbonamento ad Apple TV+ gratis, a patto di aver acquistato da poco uno dei dispositivi idonei alla promozione.

Come attivare l'offerta Apple TV+ gratis

L’offerta di 3 mesi gratuiti di Apple TV+ è valida per tutti i nuovi iPhone, iPad, Mac e Apple TV, acquistati direttamente da Apple o da un rivenditore autorizzato, in grado di supportare l'ultima versione di iOS, iPadOS, macOS e tvOS. Questo requisito garantisce loro l'idoneità alla promozione.

Segnaliamo, inoltre, che per accedere all'iniziativa sarà necessario rispettare delle condizioni:

La promozione è rivolta soltanto ai nuovi utenti , pertanto è escluso chi ha già un abbonamento attivo a Apple TV+; l'offerta non è cumulabile con Apple One o altre prove gratuite

, pertanto è escluso chi ha già un abbonamento attivo a Apple TV+; l'offerta non è cumulabile con Apple One o altre prove gratuite Se fai parte di un gruppo familiare, la promozione è valida soltanto una volta , anche se acquisti due o più dispositivi. Tuttavia, tutti i membri del gruppo potranno beneficiare della prova gratuita;

, anche se acquisti due o più dispositivi. Tuttavia, tutti i membri del gruppo potranno beneficiare della prova gratuita; Se tu o un membro del gruppo avete già utilizzato in passato un'offerta Apple simile, allora non sarà possibile approfittarne nuovamente

Attivare i 3 mesi gratuiti di Apple TV+ è semplicissimo. Per prima cosa dovrai configurare il tuo nuovo dispositivo, che dovrà anche essere aggiornato all'ultima versione del rispettivo sistema operativo. Dopodiché sarà necessario effettuare l'accesso con il proprio ID Apple.

Infine, apri l'app Apple TV per visualizzare l'offerta: chi si abbona al servizio, riceverà 3 mesi gratuiti. Per attivare la promozione ti basta seguire le istruzioni riportate a schermo. Ricorda che dovrai procedere con l'attivazione entro 3 mesi dalla configurazione del nuovo dispositivo, altrimenti non potrai più riscattare l'offerta.

Una volta attivati i 3 mesi gratuiti, il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese al termine del periodo di prova gratuito. Puoi disdire l'abbonamento in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prova per evitare addebiti.

