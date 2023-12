Apple TV: problemi durante lo streaming? Usa l'app di NordVPN

Diversi utenti riscontrano problemi durante la visione delle loro serie preferite su Apple TV. Anche tu hai avuto un'esperienza negativa con il servizio streaming di Apple? Non preoccuparti, esiste una soluzione efficace in grado di risolvere ogni problema nel giro di pochi minuti.

Quale? Configurare una VPN sulla tua Apple TV, come ad esempio l'app di NordVPN, uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato. E grazie all'offerta esclusiva di Natale, puoi attivare NordVPN a partire da soli 3,79€ al mese anziché 8,29€, con sconti fino al 65%.

Risolvere i problemi dello streaming di Apple TV con una VPN

I problemi riguardanti la visione in streaming di Apple TV dipendono dalle limitazioni imposte dai provider di rete durante i picchi di traffico. Sono infatti gli ISP all'origine del fastidioso buffering e della scarsa qualità dello streaming.

La soluzione? Ottenere una larghezza di banda illimitata, resa possibile soltanto da un servizio VPN di comprovata qualità. E NordVPN lo è.

Ora, tutto quello che devi fare è configurare l'app di NordVPN sulla tua Apple TV. I passaggi da compiere sono i seguenti:

attiva uno dei piani di 2 anni di NordVPN approfittando dell'esclusiva offerta di Natale;

installa l'app sul router (trova prima l'indirizzo IP del router, quindi effettua l'accesso e configura il dispositivo per una connessione VPN);

accendi l'Apple TV.

Fatto questo, potrai goderti finalmente lo streaming di Apple TV senza interruzioni e con una qualità ancora superiore.

Approfitta dell'offerta di Natale di NordVPN per attivare il piano di due anni a partire da 3,79€, con sconti fino al 65%. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai sempre 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.