Apple TV+: ecco tutti i modi per ottenere una prova gratuita

In Italia sempre più persone si avvicinano ad Apple TV+, il servizio streaming video della casa di Cupertino. Il motivo è semplice: in un panorama che va via via appiattendosi per qualità dei contenuti, il fiore all'occhiello della galassia dei servizi Apple rappresenta l'eccezione che conferma la regola.

Nuovi Apple Original ogni mese, con zero pubblicità e possibilità di condividere l'abbonamento con altre cinque persone in famiglia, più la visione in 4K HDR e l'audio spaziale: questo è quanto offre Apple TV+, per un catalogo di contenuti tra serie tv e film di livello assoluto con gli attori più famosi di Hollywood.

Volendo, è possibile provarlo gratis in tre modi diversi. Ve li raccontiamo qui sotto.

Come provare gratis Apple TV+

Prima di tutto c'è la prova gratuita di 7 giorni, valida per i nuovi abbonamenti. Al termine dei primi 7 giorni di prova, il piano si rinnova in automatico a 9,99 euro al mese, a meno che non si decida di effettuare la disdetta (gratis) prima del giorno del rinnovo.

C'è poi la possibilità di riscattare una prova gratuita di 1 mese con la sottoscrizione di Apple One, l'abbonamento di Apple che riunisce in un unico pacchetto Apple TV+ e altri quattro servizi dell'universo Apple. La prova della durata di un mese di Apple One include i servizi per i quali non si è ancora attivata una prova gratuita o sottoscritto un abbonamento. Al termine dei primi 30 giorni, il piano si rinnova in automatico salvo disdetta.

Ma la parte più interessante è la prova gratuita di 3 mesi di Apple TV+, grazie all'acquisto di un dispositivo idoneo. L'offerta, valida fino al 30 giugno 2025, è rivolta a coloro che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV e riscatteranno la prova di 3 mesi entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo.

Potete riscattare la vostra prova gratuita di Apple TV+ su questa pagina dedicata del sito Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.