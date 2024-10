Apple TV+: ecco 3 modi per risparmiare

Apple TV+ è il servizio di video streaming dell'azienda di Cupertino che consente di guardare film e serie tv di livello assoluto, con protagonisti alcuni dei migliori attori di Hollywood. L'accesso al catalogo richiede la sottoscrizione di un abbonamento al prezzo di 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi quando lo si desidera.

All'inizio però esistono tre modi per risparmiare, come indica il sito ufficiale stesso di Apple: iscrivendosi per la prima volta al servizio Apple TV+, abbonandosi al piano Apple One, oppure acquistando un nuovo dispositivo idoneo.

Come risparmiare sull'abbonamento Apple TV+

Ecco i 3 modi per risparmiare sul piano di abbonamento Apple TV+ a 9,99 euro al mese:

iscriviti alla prova gratuita di 7 giorni : se è la prima volta che usi il servizio, hai diritto a una prova gratuita della durata di 7 giorni, durante la quale godrai dell'accesso completo alla piattaforma senza alcun tipo di limite rispetto agli abbonati. Al termine puoi decidere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

: se è la prima volta che usi il servizio, hai diritto a una prova gratuita della durata di 7 giorni, durante la quale godrai dell'accesso completo alla piattaforma senza alcun tipo di limite rispetto agli abbonati. Al termine puoi decidere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi. attiva Apple One per ricevere 1 mese gratis : l'attivazione di Apple One, abbonamento che riunisce cinque abbonamenti Apple in unico pacchetto, inclusi 2 TB di spazio iCloud+, consente di beneficiare di una prova gratuita di Apple TV+ della durata di un mese.

: l'attivazione di Apple One, abbonamento che riunisce cinque abbonamenti Apple in unico pacchetto, inclusi 2 TB di spazio iCloud+, consente di beneficiare di una prova gratuita di Apple TV+ della durata di un mese. acquista un dispositivo Apple idoneo alla prova gratuita di 3 mesi: i dispositivi idonei alla prova gratuita di 3 mesi sono un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, con l'attivazione dell'offerta che deve avvenire entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo.

Puoi attivare la tua prova gratuita direttamente du questa pagina di Apple TV+.

