Apple TV+ offre accesso gratuito nel primo weekend di gennaio

Apple ha recentemente annunciato che la sua piattaforma di streaming multimediale, Apple TV+, sarà accessibile gratuitamente da sabato 4 gennaio a domenica 5 gennaio. Tutto ciò che serve per accedere alla libreria di Apple Originals è un dispositivo con accesso all'app Apple TV. In alternativa, basterà visitare il sito web dedicato e accedere tramite il proprio account. Si tratta di una vera e propria novità per Apple. L’azienda di Cupertino non aveva mai lanciato un’offerta del genere. Fino ad oggi veniva soltanto offerta una prova gratuita di 3 mesi con l’acquisto di un nuovo dispositivo. Inoltre, alcune serie su Apple TV+ hanno i primi episodi disponibili gratuitamente, in modo da invogliare gli utenti ad effettuare l’abbonamento per continuarle.

Apple TV+: piattaforma non offrirà piano economico con pubblicità

Attualmente, AppleTV+ ha un prezzo di 9,99 euro al mese ed è incluso con Apple One, il cui prezzo di partenza è di 19,95 euro al mese. Apple One fornisce anche accesso ad Apple Arcade, Apple Music e iCloud+ 50 GB. Il piano Premier include Apple Fitness+ e Apple News+ e ha un costo di 37,95 euro al mese (per un massimo di sei account Apple). Apple TV+ ha ora una libreria di oltre 250 programmi e film originali, ma attualmente si trova dietro Paramount+ e Hulu in termini di quota di mercato, con JustWatch che ha segnalato di avere l'8% del mercato dello streaming nell'ottobre 2024, mentre Amazon Prime Video e Netflix si contendono il primo posto con rispettivamente il 22% e il 21%.

Per attrarre nuovi utenti, piattaforme di streaming come Amazon Prime Video e Netflix hanno iniziato ad offrire abbonamenti più economici, ma con pubblicità. Ad oggi non sembra che Cupertino stia considerando di attuare lo stesso approccio per AppleTV+. La nuova offerta del weekend gratuito arriva appena prima della seconda stagione della serie Severance, vincitrice di un Emmy, che debutterà il 17 gennaio. La piattaforma offre anche una selezione di altre serie pluripremiate che saranno disponibili, come il suo grande successo Ted Lasso, che dovrebbe essere rinnovato per una quarta stagione nel nuovo anno.