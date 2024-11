Prime Video: arrivano i riassunti generativi basati sull’AI

Amazon ha annunciato oggi una nuova funzionalità chiamata X-Ray Recaps su Prime Video, che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per ricapitolare facilmente ciò che si guarda. Invece di perdere tempo o rischiare spoiler, la nuova funzionalità AI aiuterà gli utenti ad aggiornarsi e a godersi i loro programmi e film preferiti. Utilizzando la potenza dei modelli di intelligenza artificiale generativa in esecuzione su Amazon Bedrock, X-Ray Recaps crea riassunti brevi e semplici di intere stagioni di programmi TV, singoli episodi e persino parti di episodi. I riassunti sono anche personalizzati fino al minuto esatto in cui si stanno guardando. Secondo Amazon, X-Ray Recaps offrirà brevi frammenti testuali di cliffhanger chiave, punti della trama basati sui personaggi e altri dettagli.

In merito a X-Ray Recaps, Adam Gray, vice president of product presso Prime Video, ha affermato che: "I team di prodotto e tecnologia di Prime Video lavorano senza sosta dietro le quinte per migliorare l'esperienza di visione dei clienti e, con la creazione di X-Ray Recaps, stiamo affrontando direttamente un problema comune che i clienti affrontano quando trasmettono contenuti in streaming: dimenticare dove si erano fermati. Con questa funzionalità contestuale, Prime Video fornirà riassunti di momenti memorabili e punti importanti della trama. In questo modo i nostri clienti possono tornare rapidamente a ciò che stavano guardando o riscoprire perché si sono innamorati di una serie."

Prime Video: come attivare X-Ray Recaps

Utilizzare la nuova funzionalità AI Amazon è molto semplice. In primis basta avviare X-Ray Recaps dalla pagina dei dettagli di Prime Video o durante la riproduzione nell'esperienza X-Ray. Nella pagina X-Ray Recaps, è possibile selezionare tra vari tipi di riassunti, inclusi riassunti degli episodi correnti, della stagione finora o della stagione precedente. Attualmente, la funzione X-Ray Recaps è disponibile solo su tutte le serie originali di Amazon MGM Studios come Daisy Jones and the Six, Mr. & Mrs. Smith, The Wheel of Time e The Boys. La nuova funzionalità beta X-Ray Recaps è già disponibile per i clienti Fire TV negli Stati Uniti. Amazon aggiungerà il supporto per altri dispositivi entro la fine dell'anno.