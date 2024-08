Apple TV+: le nuove uscite di settembre (una arriva dalla Mostra del Cinema di Venezia)

Apple TV+ è una piattaforma sempre più ricca: il servizio di streaming di Apple, infatti, può contare su un catalogo molto ricco, riuscendo ad abbinare quantità e tanta qualità. Con il mese di settembre 2024, inoltre, su Apple TV+ sono in programma diverse nuove uscite che andranno ad arricchire i contenuti che il servizio propone ai suoi utenti.

Le nuove uscite di settembre 2024 su Apple TV+

Tra le novità di settembre 2024 è in programma il rilascio della quarta stagione di Slow Horses, una delle produzioni più apprezzate del catalogo della piattaforma di streaming di Apple. I primi episodi saranno disponibili il 4 settembre. Successivamente è in programma il rilascio de La Maison, serie francese composta da 10 episodi che racconta la rivalità tra due famiglie.

Da segnalare anche l'arrivo di Familia de medianoche – Emergenze notturne, una serie messicana che segue le avventure di un'ambulanza privata che opera di notte a Città del Messico. Il debutto è programmato per il prossimo 25 settembre. Nel corso del mese di settembre, inoltre, è in programma la pubblicazione su Apple TV+ anche di Wolfs -Lupi Solitari, un film con George Clooney e Brad Pitt. La pellicola, mostrata alla Mostra del cinema di Venezia, è diretta da Jon Watts.

