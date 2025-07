Apple TV: in arrivo un nuovo modello con WiFi7, nuovo chip, fotocamera integrata e un prezzo molto accessibile

Apple si appresta a lanciare una nuova generazione di Apple TV dal prezzo accessibile, stando alle ultime indiscrezioni. La notizia, trapelata grazie alle indiscrezioni dell’analista Mark Gurman di Bloomberg, anticipa un prodotto capace di combinare prestazioni da top di gamma, innovazioni tecnologiche e accessibilità economica, con l’obiettivo di conquistare milioni di utenti e rafforzare la posizione di Apple nel settore dell’intrattenimento casalingo.

Potenza e innovazione: il cuore tecnologico della nuova Apple TV

Al centro di questa nuova Apple TV dovrebbe esserci l’adozione del nuovissimo chip A19, lo stesso che animerà i futuri iPhone. Questo processore garantirà una potenza di calcolo senza precedenti, rendendo la prossima Apple TV un vero e proprio concentrato di tecnologia per lo streaming 4K, il cloud gaming e le applicazioni basate su Apple Intelligence. La piattaforma, infatti, si candida a essere molto più di un semplice set-top box: diventerà un centro nevralgico per la gestione intelligente dei contenuti, grazie anche alle nuove funzioni di intelligenza artificiale integrate direttamente nel sistema operativo.

Connettività di nuova generazione: Wi-Fi 7 e oltre

Un altro punto di forza della prossima Apple TV sarà la connettività avanzata. Il supporto al Wi-Fi 7 rappresenta una delle novità più attese, permettendo velocità di trasferimento dati che superano i 40 Gbit/s. Questo salto tecnologico si tradurrà in esperienze di streaming 4K fluide e prive di interruzioni, anche su reti domestiche affollate, e consentirà di giocare in cloud gaming con una latenza minima, avvicinando sempre di più l’esperienza televisiva a quella di una console di ultima generazione.

Comunicazione e interazione: la svolta della fotocamera integrata

Tra le innovazioni più rilevanti, spicca, probabilmente, l’arrivo di una fotocamera integrata direttamente nella scocca della nuova Apple TV. Fino a oggi, per effettuare videochiamate FaceTime dal televisore era necessario collegare un iPhone o un iPad.

Con la prossima generazione, questa limitazione verrà superata: la fotocamera permetterà di comunicare in modo immediato e intuitivo, sfruttando appieno le potenzialità di tvOS 26. Il nuovo sistema operativo introdurrà infatti funzionalità come Contact Poster e sottotitoli live multilingua, rendendo le videochiamate più accessibili e coinvolgenti per tutti i membri della famiglia.

Controllo gestuale e intelligenza artificiale: il futuro dell’interazione

L’esperienza d’uso della nuova Apple TV potrebbe compiere un ulteriore balzo in avanti grazie all’implementazione di sistemi di controllo basati sui gesti. Apple sta valutando l’integrazione di sensori che consentano di navigare tra i menu e gestire le applicazioni semplicemente muovendo le mani davanti allo schermo, eliminando la necessità di un telecomando tradizionale.

Questa tecnologia, combinata con le capacità di Apple Intelligence, promette di rendere l’interazione ancora più naturale, personalizzata e coinvolgente, anticipando le esigenze di un pubblico sempre più esigente e tecnologicamente evoluto.

Strategia commerciale: prezzo basso e accessibilità per tutti

Sul fronte commerciale, la mossa più sorprendente riguarderebbe il prezzo con cui Apple intende proporre la nuova Apple TV. Per la prima volta, il dispositivo potrebbe essere lanciato a meno di 100 dollari, una scelta che punta a democratizzare l’accesso all’ecosistema Apple e a sfidare apertamente concorrenti come Amazon Fire TV.

Attualmente, il modello base parte da 129 dollari, mentre la versione più avanzata raggiunge i 149 dollari. Con questa riduzione, Apple mira a espandere significativamente la propria base utenti, posizionandosi in modo più competitivo e attraente sul mercato globale.