Apple TV+: i documentari e le serie tv da guardare a fine ottobre

Il primo ponte d'autunno è ormai alle porte. E se per tanti sarà l'occasione per una mini vacanza di due o più giorni, per altri invece saranno giorni di riposo e...serie tv.

Se si giudica la qualità anziché la quantità, Apple TV+ è il servizio streaming che offre uno dei migliori cataloghi in assoluto. È disponibile in prova gratuita per 7 giorni, 1 mese o fino a 3 mesi. Al termine del periodo di prova si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima.

Ecco ora una selezione di documentari e serie tv da guardare a fine ottobre su Apple TV+.

The Last of the Sea Women

Il documentario The Last of the Sea Women racconta la storia delle haenyeo, anziane signore dell'isola di Jeju, in Corea del Sud, che da secoli si immergono senza ossigeno per recuperare i molluschi di cui si cibano. L'epoca moderna mette in serio pericolo il loro stile di vita, ma grazie anche all'aiuto della nuova generazione continuano a combattere.

Napoleon

Uno sguardo personale su come è nato il mito di uno dei più grandi condottieri della storia moderna, forse il più grande di tutti: Napoleon, diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby e Tahar Rahim è un contenuto imperdibile in quest'ultima settimana di ottobre.

Before

Thriller psicologico in 10 episodi diretto da Adam Bernstein, che per la sua serie ha voluto come protagonista l'attore Billy Crystal. È la storia dello psichiatra Eli: una volta rimasto vedovo dopo la morte della moglie Lynn, fa un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita.

