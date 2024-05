Apple TV+ gratis per 3 mesi: vale fino al 30 giugno 2024

Se stai pensando di acquistare un nuovo dispositivo Apple, ora hai un motivo in più per farlo. Apple offre infatti 3 mesi gratuiti di Apple TV+ con l'acquisto di dispositivi idonei come iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Questa promozione è un'opportunità imperdibile per esplorare un mondo di contenuti esclusivi senza spendere un centesimo in più.

Cos’è Apple TV+?

Apple TV+ è la piattaforma di streaming di Apple che offre una vasta gamma di contenuti originali, tra cui serie TV, film, documentari e molto altro. Con titoli acclamati dalla critica e produzioni di alta qualità, questa piattaforma si sta affermando come un concorrente importante nel panorama dello streaming.

Per usufruire dei 3 mesi gratuiti, devi comprare un nuovo dispositivo Apple idoneo e attivare l'offerta entro 3 mesi dall'acquisto. La promozione è valida solo per i nuovi utenti e deve essere attivata tramite l'app Apple TV. Ti facciamo presente che questa offerta non è cumulabile con altre promozioni e non è valida per chi è già abbonato al servizio. Dopo il periodo promozionale l'abbonamento si rinnova al costo standard di 9,99 €. Puoi disdire in qualsiasi momento.

Ecco come verificare se il tuo dispositivo è idoneo e attivare la promozione:

Acquista un dispositivo idoneo : la promozione è disponibile con l'acquisto di nuovi iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Assicurati di controllare se il tuo dispositivo rientra tra quelli idonei per ottenere i 3 mesi gratuiti.

: la promozione è disponibile con l'acquisto di nuovi iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Assicurati di controllare se il tuo dispositivo rientra tra quelli idonei per ottenere i 3 mesi gratuiti. Attiva l'offerta : una volta acquistato il dispositivo, apri l'app Apple TV sul tuo nuovo dispositivo. Segui le istruzioni per attivare l'offerta e iniziare a usufruire dei 3 mesi gratuiti. Ricorda, l'offerta deve essere attivata entro 3 mesi dall'acquisto del dispositivo.

: una volta acquistato il dispositivo, apri l'app Apple TV sul tuo nuovo dispositivo. Segui le istruzioni per attivare l'offerta e iniziare a usufruire dei 3 mesi gratuiti. Ricorda, l'offerta deve essere attivata entro 3 mesi dall'acquisto del dispositivo. Goditi Apple TV+: dopo aver attivato l'offerta, potrai accedere a tutti i contenuti. Sperimenta nuove serie, film esclusivi e documentari coinvolgenti, tutto incluso nella tua prova gratuita.

Approfitta di quest'occasione per accedere ad uno streaming di qualità, l’offerta termina il 30 giugno 2024. Se vuoi dare un’occhiata al catalogo clicca sul pulsante qui sotto e visita il sito uffciale.

In più sappi che se sei un nuovo utente, ma non hai nuovi dispositivi Apple, puoi usufruire comunque di un periodo di prova gratuito di 7 giorni registrando un nuovo account. Che tu sia un appassionato di serie TV, un amante del cinema o semplicemente alla ricerca di nuovi contenuti di intrattenimento, Apple TV+ ha qualcosa da offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.