Apple TV+ è gratis per 3 mesi grazie a questa nuova promo

Apple TV+ è la piattaforma di streaming dedicata a film e serie TV di Apple. Il catalogo del servizio è in costante crescita, con tantissime nuove produzioni in arrivo mese dopo mese. Per tutti gli appassionati e per chi cerca nuovi contenuti da guardare in streaming, la piattaforma di Apple è sicuramente la scelta giusta.

Per tutti i nuovi utenti è possibile accedere ad Apple TV+ con la prova gratuita di 7 giorni. In alternativa, chi ha acquistato di recente o acquisterà un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV potrà riscattare ben 3 mesi gratis di abbonamento.

Per verificare la possibilità di sfruttare la promo basta accedere all'app di Apple TV tramite il box qui di sotto ed effettuare il login con il proprio ID Apple.

Apple TV+ è gratis per 3 mesi: come sfruttare la promo

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è necessario aver acquistato di recente o acquistare un nuovo prodotto a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il prodotto deve essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo e deve essere stato venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato. Gli utenti hanno 3 mesi di tempo a partire dalla data di configurazione del nuovo dispositivo per poter riscattare la promo. Per ottenere 3 mesi gratis su Apple TV+ è sufficiente collegarsi all'applicazione o al sito web, tramite il link qui di sotto, dopo aver completato la configurazione del dispositivo.

In alternativa, è disponibile la prova gratuita di 7 giorni. Al termine dell'accesso gratuito, in ogni caso, Apple TV+ si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza e, quindi, con la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico. Gli abbonati al servizio posson oaccedere a tutto il catalogo di contenuti.

