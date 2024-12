Apple TV+ è gratis per 3 mesi: come sfruttare la promo

Apple TV+ ha un catalogo sempre più ricco, con tanti film e serie TV da guardare in streaming. Il servizio di Apple punta su contenuti di qualità per conquistare i suoi utenti ed è accessibile con un costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza, con 7 giorni di prova gratuita per chi si iscrive per la prima volta.

C'è un modo, però, per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+. Basta aver acquistato (o acquistare in futuro) un nuovo prodotto Apple come un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac oppure una nuova Apple TV. Completata la configurazione del dispositivo, sarà possibile riscattare 3 mesi gratis direttamente dall'app di Apple TV+..

Per verificare la disponibilità della promo basta premere sul box qui di sotto.

Come accedere gratis ad Apple TV+

Per usare Apple TV+ è necessario attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure un abbonamento Apple One, che comprende anche altri servizi proposti dalla casa di Cupertino, con un costo a partire da 19,95 euro al mese.

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+, invece, è necessario acquistare o aver acquistato negli ultimi 90 giorni un dispositivo Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo in questione deve essere nuovo e deve essere venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato per il mercato italiano. Chi ha usufruito di promozioni analoghe in passato per il proprio ID Apple non potrà accedere alla promo.

Al termine del periodo gratuito, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese. Non ci sono vincoli di rinnovo, però. Per verificare se il proprio ID Apple può accedere alla promo (dopo aver acquistato un nuovo dispositivo Apple) basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.