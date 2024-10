Apple TV+, cosa guardare a ottobre? Tutte le nuove uscite del mese

Ottobre 2024 si prospetta un mese ricco di contenuti imperdibili per gli abbonati ad Apple TV+, con nuove serie avvincenti (e un ritorno) che sapranno tenerti incollato allo schermo. Il catalogo propone titoli che spaziano dal thriller psicologico al dramma familiare, fino alle commedie brillanti.

Inoltre, se hai appena acquistato un nuovo dispositivo Apple, puoi usufruire di tre mesi gratuiti di abbonamento, mentre per tutti è possibile approfittare di una prova gratuita di sette giorni. Ma cosa c’è in programma per ottobre 2024? Scopriamolo insieme.

Apple TV+, tutte le uscite di ottobre 2024

Dov'è Wanda? - 2 ottobre 2024

Il mese di ottobre si apre con la serie drammatica “Dov'è Wanda?”. La trama di questo thriller ruota attorno a Wanda, una ragazza diciassettenne sparita senza lasciare traccia. I suoi genitori, Dedo e Carlotta Klatt, decidono di prendere in mano la situazione, poiché la polizia non riesce a trovare alcuna pista. Grazie all'aiuto del figlio esperto di tecnologia, la famiglia inizia una sorveglianza fai-da-te che svelerà inquietanti segreti sui loro vicini.

Disclaimer - 11 ottobre 2024

L'11 ottobre segna il debutto di Disclaimer, un thriller psicologico scritto e diretto dal premiato regista Alfonso Cuarón. Basata sul romanzo di Renée Knight, la serie segue Catherine Ravenscroft, una giornalista di successo che si ritrova protagonista involontaria di un romanzo scritto da un autore sconosciuto. Quella che sembra essere solo finzione si rivela una verità che porta alla luce i segreti più oscuri di Catherine, minacciando di distruggere la sua vita e la sua famiglia.

Shrinking - 16 ottobre 2024

Il 16 ottobre, invece, sarà la volta della seconda stagione di “Shrinking”. Creata da Bill Lawrence, Brett Goldstein e Jason Segel, la serie segue le vicende di un terapeuta che, dopo la morte della moglie, decide di rompere gli schemi professionali e dire ai suoi pazienti tutto ciò che pensa, senza filtri. Questo nuovo approccio non convenzionale, se da un lato porta a miglioramenti nelle vite dei suoi pazienti, dall’altro causa anche scompiglio nella sua vita personale.

Before - 25 ottobre 2024

Chiude il mese il thriller psicologico “Before”, in uscita il 25 ottobre 2024. Questa serie, scritta da Sarah Thorp, è ambientata nel mondo della psichiatria infantile e segue le vicende di Eli, uno psichiatra che sta ancora affrontando il lutto per la morte della moglie. Quando nella sua vita entra Noah, un giovane con un passato tormentato, Eli si trova invischiato in un legame misterioso che sembra collegare il ragazzo al suo stesso passato. Il debutto avverrà con i primi due episodi, mentre i successivi verranno rilasciati settimanalmente fino a dicembre.

