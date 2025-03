Apple TV: 7 giorni gratis per provare le nuove serie in esclusiva

Apple TV rilancia la sua offerta con una prova gratuita di 7 giorni per scoprire tutte le nuove uscite in catalogo. Dopo la prova, il servizio ha un costo mensile di 9,99€, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Un’occasione perfetta per esplorare contenuti originali e di alta qualità, dai crime drama più avvincenti alle commedie irriverenti, passando per documentari e storie di ispirazione.

Il mese di marzo si è rivelato particolarmente ricco per la piattaforma streaming di Apple, che continua ad ampliare il suo catalogo con produzioni originali che spaziano tra generi e formati, pensate per un pubblico curioso e appassionato. Ecco alcuni dei titoli più attesi, già disponibili o in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Le novità di marzo su Apple TV

Dope Thief

Una nuova serie crime firmata Peter Craig (The Batman), prodotta da Ridley Scott, che dirige anche il primo episodio. Protagonista Brian Tyree Henry (Atlanta). Basata sul romanzo di Dennis Tafoya, la storia segue due amici che si spacciano per agenti DEA per mettere a segno un colpo. Ma l’operazione prende una piega pericolosa quando si imbattono in una rete di narcotraffico di proporzioni inaspettate. I primi due episodi sono già disponibili su Apple TV, con i successivi in uscita ogni venerdì fino al 25 aprile.

BE@RBRICK

Una storia di riscatto ambientata in un mondo distopico dove l’identità delle persone è predeterminata. Jasmine e i suoi amici vogliono cambiare il loro destino e, attraverso la musica, sfidano le regole di un sistema che sembra immutabile. Una serie che unisce creatività, musica e riflessione sociale.

The Studio

Seth Rogen è il protagonista di questa commedia ambientata nel cuore dell’industria cinematografica. A capo dei Continental Studios, il suo personaggio dovrà affrontare le pressioni del business tra ego di attori, ambizioni artistiche e strategie aziendali. Dieci episodi per raccontare con ironia il dietro le quinte di Hollywood.

Side Quest

Spin-off dell’apprezzata serie “Mythic Quest”, questa nuova produzione si concentra su personaggi secondari, gamer e fan dell’universo del popolare videogioco. Un’occasione per esplorare altre storie e prospettive, sempre con lo stile irriverente della serie madre.

Fight For Glory: 2024 World Series

Per gli amanti dello sport e delle grandi imprese, una docuserie avvincente che racconta la preparazione e le sfide delle star mondiali in vista della stagione più importante della loro carriera.

Number One on the Call Sheet

Un documentario intenso e necessario, che dà voce agli attori e alle attrici nere di Hollywood. Attraverso interviste inedite, il progetto racconta i momenti chiave delle loro carriere, le difficoltà affrontate e le speranze per il futuro. Una celebrazione della resilienza e del talento nella storia del cinema americano.

