Apple svela nuove funzionalità sorprendenti di accessibilità per i suoi dispositivi

Apple si posiziona come leader nell’accessibilità, grazie a una serie di aggiornamenti che mirano a rendere i dispositivi più inclusivi per tutti gli utenti. Con una visione orientata all’innovazione e all’inclusione, l’azienda introduce funzionalità che spaziano dall’App Store fino alle interfacce cerebrali, ridefinendo l’interazione tra uomo e tecnologia.

Le principali novità

Tra le novità principali, spiccano le "Accessibility Nutrition Labels" integrate nell’App Store, che consentiranno agli utenti di individuare facilmente le app e i giochi che supportano tecnologie come VoiceOver, regolazione del contrasto, descrizioni audio e sottotitoli. Questa mossa segue il trend del settore, con iniziative simili adottate anche da aziende del mondo videoludico tramite programmi come l’Accessible Games Initiative. Queste etichette non solo aumentano la trasparenza, ma rendono l’esperienza utente più intuitiva e accessibile.

Controllo senza movimenti

Una delle innovazioni più sorprendenti è la collaborazione con Synchron per sviluppare le Brain Computer Interfaces (BCI), compatibili con Switch Control. Questa tecnologia promette di rivoluzionare l’interazione uomo-macchina, permettendo il controllo dei dispositivi senza movimenti fisici. È un passo avanti significativo per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità motorie gravi, aprendo nuovi orizzonti nel campo della tecnologia assistiva.

Naviga con lo sguardo e con i movimenti della testa

Per un utilizzo immediato, Apple introduce anche l'Eye Tracking e l’Head Tracking su iOS e Vision Pro, strumenti che facilitano la navigazione e la digitazione tramite movimenti oculari o della testa. Queste funzionalità rappresentano un’ulteriore evoluzione nell’interfaccia utente, offrendo maggiore autonomia agli utenti con limitazioni fisiche. Inoltre, la funzione Magnifier, già disponibile su iPhone, sarà estesa anche ai Mac, consentendo di ingrandire l’ambiente circostante utilizzando fotocamere USB o la Continuity Camera.

Una voce sintetizzata

Un’altra pietra miliare nell’accessibilità è rappresentata da Personal Voice, una tecnologia che consente di creare una voce sintetizzata personalizzata in meno di un minuto. Pensata per chi rischia di perdere la capacità di parlare. La rapidità e la semplicità di configurazione di Personal Voice la rendono una soluzione ideale per chi cerca un supporto immediato e personalizzato.