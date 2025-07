Apple: sollevati dubbi sul futuro dell'azienda,

Il futuro di Apple è tornato al centro del dibattito internazionale, con la posizione di Tim Cook circondata da crescenti interrogativi sulla sua capacità di guidare l’azienda in un’epoca di cambiamenti.

In un momento in cui l’innovazione tecnologica accelera e l’intelligenza artificiale si impone come nuovo paradigma, le parole attribuite a Eddy Cue, che sottolineano l'ingresso in un'era in cui l'innovazione nell'AI ridefinirà il panorama tecnologico, risuonano come un monito che non può essere ignorato. Addirittura, lo stesso Eddy Cue, ha suggerito che se Apple non si adatta rapidamente, rischia di seguire il destino di BlackBerry o Nokia.

Un contesto complesso e il riferimento ad ex colossi del settore

Questa riflessione non nasce nel vuoto, ma si inserisce in un contesto segnato dal recente rapporto di LightShed Partners, che ha acceso i riflettori sulle strategie della compagnia di Cupertino. Gli analisti Walter Piecyk e Joe Galone sottolineano la necessità di una leadership capace di imprimere una nuova direzione all’azienda, ponendo l’accento sull’innovazione di prodotto piuttosto che su una gestione focalizzata esclusivamente su logistica ed esecuzione.

Secondo loro, solo un cambio di passo potrebbe impedire ad Apple di perdere il treno della trasformazione tecnologica, così come accaduto in passato a marchi come BlackBerry e Nokia.

Apple: azioni in flessione?

Le preoccupazioni trovano conferma nei dati di mercato più recenti. Dall’inizio del 2025, le azioni Apple hanno registrato una flessione del 16%, mentre i principali concorrenti nel settore tech mostrano una crescita sostenuta: Meta segna un +25% e Microsoft un +19%. Questi numeri mettono in evidenza la pressione competitiva a cui Apple è sottoposta, soprattutto in un mercato sempre più dominato dall’intelligenza artificiale e dalla necessità di innovare sia sul fronte hardware che software.

Il bilancio della gestione di Tim Cook

Tuttavia, nonostante queste criticità, il bilancio complessivo della gestione di Tim Cook rimane estremamente positivo. Dal suo insediamento come CEO nel 2011, il valore delle azioni della società è cresciuto di oltre il 1.400%, superando di gran lunga l’incremento del 430% registrato dall’S&P 500 nello stesso periodo. Un risultato che testimonia la solidità della visione strategica di Cook, ma che non basta a dissipare i dubbi sulla capacità di Apple di mantenere la propria leadership nel lungo termine.

I probabili successori di Cook

Il tema della successione è tornato d’attualità anche a seguito dell’annuncio dell’uscita di Jeff Williams, Chief Operating Officer e considerato uno dei più accreditati candidati alla successione di Cook.

Il suo ruolo sarà ora affidato a Sabih Khan, mentre John Ternus, attuale vicepresidente senior dell’ingegneria hardware, emerge come un possibile nome per la futura guida dell’azienda. Questi cambiamenti al vertice contribuiscono ad alimentare le speculazioni su chi potrebbe essere il prossimo leader di Apple e quale direzione prenderà l’azienda nei prossimi anni.