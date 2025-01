Apple si unisce a UALink per lo sviluppo dell’AI dei data center

Apple si è unita a un consorzio che sta creando una tecnologia di nuova generazione per collegare insieme i chip nei data center AI. Il consorzio, l'Ultra Accelerator Link Consortium, sta sviluppando uno standard chiamato UALink. Questo collega i chip acceleratori AI presenti in un numero crescente di server farm. Da martedì, Apple è membro del consiglio del consorzio, insieme ad Alibaba e alla società di semiconduttori Synopsys. In una dichiarazione, Becky Loop, direttore dell'architettura della piattaforma Apple, ha affermato che UALink "mostra grandi promesse" nell'affrontare le sfide della connettività e nel creare nuove opportunità per espandere le capacità e le richieste dell'intelligenza artificiale. Come ha aggiunto Loop: "Apple ha una lunga storia di pionierismo e collaborazione su innovazioni che fanno progredire il nostro settore e siamo entusiasti di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di UALink".

Apple: primi prodotti UALink in arrivo nei prossimi due anni

UALink mira a collegare chip che vanno dalle GPU alle soluzioni personalizzate per accelerare la formazione, la messa a punto e l'esecuzione di modelli AI. Basati su standard aperti tra cui Infinity Fabric di AMD, si prevede che i primi prodotti UALink saranno lanciati nei prossimi due anni. Intel, AMD, Google, AWS, Microsoft e Meta sono tra i membri del consorzio UALink. Nvidia, che è di gran lunga il più grande produttore di acceleratori di intelligenza artificiale, non lo è. Questo forse perché Nvidia offre la sua tecnologia di interconnessione proprietaria, NVLink, per collegare i chip all'interno di un cluster di data center.

La partecipazione di Apple a UALink avviene mentre l'azienda aumenta i suoi investimenti in infrastrutture per supportare Apple Intelligence, la sua suite di funzionalità AI. Secondo il Wall Street Journal, Apple starebbe sviluppando un nuovo chip server per migliorare l'efficienza dei suoi data center AI. Alcune delle funzionalità di Apple Intelligence hanno ricevuto recensioni contrastanti. La scorsa settimana, Apple ha affermato che avrebbe aggiornato una di queste funzionalità, ovvero gli avvisi di notizie riassunte dall'AI. Alcuni utenti hanno infatti segnalato di aver visto titoli imprecisi, tra cui quello secondo cui la star del tennis Rafael Nadal aveva fatto coming out.