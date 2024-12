Apple rilascia brevetto per nuovi altoparlanti flessibili

Mentre molte persone potrebbero non aver mai utilizzato un dispositivo con un display flessibile, Apple sta cercando di fare un ulteriore passo avanti investendo la sua R&S nella realizzazione di altoparlanti flessibili. Un nuovo brevetto Apple pubblicato dall'USPTO svela proprio tale tecnologia. Questo tipo di speaker sono progettati per adattarsi a display montati sulla testa (HMD) e altri dispositivi indossabili. Nel brevetto, Apple parla di un alloggiamento per altoparlanti con pareti flessibili, magneti e un diaframma progettati per deformarsi insieme sotto sforzo di flessione. Tuttavia, il design dell'altoparlante garantirà che continui a produrre suono in stati deformati e non deformati. L'altoparlante avrà un sensore per rilevare la curvatura della parete flessibile e il livello di deformazione nella parete flessibile, nei magneti e nel diaframma. Queste informazioni saranno utilizzate per regolare il funzionamento degli altoparlanti in modo che il suono continui come previsto.

Apple: altoparlanti flessibili adatti a diversi dispositivi wearable

Secondo il brevetto, la flessibilità e la capacità di deformazione possono essere migliorate aggiungendo sezioni (accoppiate a cerniere) alle pareti dell'altoparlante. Uno o più altoparlanti possono essere montati all'interno del supporto per la testa di un HMD o integrati nel suo display, che è fatto di vetro, polimero o cristalli liquidi. Il brevetto spiega ulteriormente: “Gli altoparlanti possono includere alloggiamenti flessibili, deformabili, pieghevoli o altrimenti malleabili in modo coerente con un cambiamento di forma del supporto per la testa dell’HMD. Ad esempio, la forma del supporto per la testa può essere adatta a un utente con una testa più piccola, più corta o più stretta. Inoltre, la forma del supporto per la testa può essere adatta a un altro utente con una testa più grande, più larga o più lunga”.

Oltre agli HMD, l'altoparlante flessibile può adattarsi a vari casi d'uso e prodotti con "porzioni pieghevoli progettate" o "vincoli sullo spazio di confezionamento o obiettivi per aumentare il comfort per l'utente in un prodotto indossabile". A proposito, l'altoparlante flessibile potrebbe trovare posto anche all'interno di vestiti, zaini, laptop e smartwatch. Ad oggi non è chiaro se e quando Apple svilupperà tale tecnologia. È probabile che l’azienda di Cupertino rilasci nuove informazioni in merito nei prossimi mesi (o anni).