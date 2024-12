MacBook Pro: Apple potrebbe rimuovere il notch dai futuri device

Apple ha aggiornato il MacBook Pro nel 2021 con un nuovo design dello chassis e una tacca per aggiungere più spazio sullo schermo. Lo stesso design è poi arrivato ai laptop economici dell'azienda, MacBook Air 13 e MacBook Air 15. Come iPhone e iPad, il gigante di Cupertino dovrebbe portare la tecnologia di visualizzazione OLED sui MacBook nei prossimi anni. Una nuova indiscrezione della società di analisi Omdia suggerisce che il notch sui laptop MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbe essere presto rimosso. Dall’altro lato, si prevede che la futura versione di MacBook Pro presenterà una fotocamera con foro.

MacBook Pro: primi modelli con pannello OLED in arrivo nel 2026

La tecnologia OLED può offrire neri più profondi, luminosità migliorata e contrasto migliore rispetto ai display mini-LED degli attuali modelli MacBook Pro. Secondo la roadmap recentemente svelata, i laptop MacBook Pro da 14 e 16 pollici con pannelli OLED ibridi dovrebbero essere lanciati nel 2026, dotati di fotocamera con foro. Tuttavia, si prevede che i MacBook Air da 13 e 15 pollici porteranno avanti l'eredità del notch fino al 2028. Sebbene il notch abbia aggiunto un po' di spazio extra sullo schermo per gli utenti senza aumentare le dimensioni dell'hardware, Apple non ha aggiunto funzionalità. Senza il notch, Apple creerà una cornice artificiale scurendo i lati per fornire un'esperienza "senza soluzione di continuità" all'utente in modalità a schermo intero.

Il notch è arrivato per la prima volta su iPhone X con la tecnologia di riconoscimento facciale Face ID. Il ritaglio a forma di pillola su iPhone 14 Pro porta l'interfaccia Dynamic Island con cui gli utenti possono interagire per vari scopi. Al momento non si sa se Apple porterà le funzionalità Dynamic Island o Face ID anche sul MacBook Pro in futuro quando sostituirà il notch con il semplice foro. Per saperne di più bisognerà attendere un comunicato ufficiale da parte dell’azienda.