Apple Pay Later chiude: novità per i pagamenti a rate su iPhone

Apple Pay Later, il servizio "compra ora, paga dopo" di Apple, ha chiuso i battenti a pochi mesi dal suo lancio ufficiale negli Stati Uniti. La notizia arriva inaspettatamente, a poco più di una settimana dalla WWDC 2024, dove Apple ha presentato nuovi prodotti e servizi.

Introdotto nel giugno 2023 durante la WWDC 2023, Apple Pay Later permetteva agli utenti di dividere gli acquisti in quattro rate mensili senza interessi o commissioni. Inizialmente disponibile solo in versione beta per alcuni utenti negli Stati Uniti, il servizio è stato lanciato ufficialmente a ottobre 2023.

Tuttavia, la sua esistenza è stata breve. Apple ha annunciato che il servizio non sarà più offerto e verrà sostituito da un nuovo sistema di pagamenti rateali basato su collaborazioni con banche e istituti di credito.

Le ragioni dietro la chiusura di Apple Pay Later

Le ragioni dietro questa decisione non sono state divulgate pubblicamente. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Apple abbia incontrato problemi tecnici durante lo sviluppo del servizio, mentre altre ipotizzano che la scarsa adesione da parte degli utenti abbia contribuito alla sua cancellazione. Nonostante la chiusura di Apple Pay Later, i clienti che hanno già effettuato acquisti con il servizio potranno continuare a gestirli tramite l'app Apple Wallet.

Il nuovo sistema di pagamenti rateali che Apple sta sviluppando dovrebbe essere disponibile in diversi Paesi nel corso del 2024. Questo nuovo approccio si baserà su partnership con banche e istituti di credito, che offriranno i loro piani di finanziamento direttamente all'interno dell'app Apple Pay.

Questo cambiamento di strategia suggerisce che Apple intenda sfruttare l'esperienza e le risorse delle istituzioni finanziarie consolidate per offrire un servizio di pagamento rateale più robusto e affidabile. Resta da vedere se il nuovo sistema di pagamenti rateali avrà più successo di Apple Pay Later. Il tempo dirà se la strategia di Apple di collaborare con istituzioni finanziarie esterne si tradurrà in un servizio migliore per i suoi clienti.