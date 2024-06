WWDC 2024: tutte le novità più attese

Di cosa si parlerà nel corso della WWDC 2024? Come al solito Apple non ci ha fornito grandi anticipazioni preferendo puntare sull'effetto sorpresa. Proviamo comunque a prevedere quelli che molto probabilmente saranno i temi al centro dell'evento.

Apple Intelligence al WWDC 2024

La Worldwide Developers Conference sarà l'occasione per presentare un nuovo paradigma incentrato sulle Intelligenze Artificiali Generative dove AI sta per Apple Intelligence. Tutte le principali piattaforme di Cupertino saranno interessate da questa piccola rivoluzione resa possibile anche grazie ad una partnership con OpenAI. Tim Cook e soci non avrebbero alcuna intenzione di creare un proprio chatbot, per cui gli effetti di questo nuovo corso saranno evidenti soprattutto in applicazioni come Siri.

iOS 18 e iPadOS 18

L'Apple Intelligence permetterà di rinnovare in modo rilavante il funzionamento dei sistemi operativi per iPhone e iPad. Quasi certamente le feature AI verranno introdotte in beta, saranno quindi per molti versi incomplete ed opzionali, permettendo agli utenti di scegliere se utilizzarle o meno. Alcune funzionalità verranno gestite localmente, cioè nel dispositivo stesso. Altre si baseranno sul Cloud.

Siri

L'assistente intelligente di Apple lo sarà ancora di più grazie al supporto di ChatGPT. Questo dovrebbe tradursi in una user experience maggiormente incentrata sulle conversazioni. Interazioni grazie alle quali gestire account, appuntamenti, documenti e impegni di lavoro. Siri potrà essere utilizzato per il controllo diretto sulle applicazioni. Non è comunque detto che tali novità siano destinate ad arrivare già entro il 2024.

Apple Intelligence nelle applicazioni

L'AI influenzerà il comportamento e le feature di molte delle applicazioni che vengono utilizzate quotidianamente tramite i device di Apple. Safari includerà ad esempio un nuovo sistema di ricerca intelligente e permetterà di riassumere pagine Web. Con Web Eraser si potranno invece nascondere parti indesiderate delle pagine.

Mail sarà in grado di fornire suggerimenti sulle risposte ai messaggi e l'AI permetterà di organizzare automaticamente la propria corrispondenza. Foto permetterà di rimuovere oggetti dalle immagini, Apple Music sarà in grado di creare playlist da sola mentre le note supporteranno anche la registrazione di memo vocali. Da questi ultimi si potranno generare sommari creati con l'AI.

Stesso discorso anche per Messaggi, con L'AI che aiuterà gli utenti nel formulare risposte rapide. A questo si aggiungeranno emoji generate dall'AI sulla base dei testi, nuovi effetti per questi ultimi e la sostituzione dello standard SMS/MMS con RCS (Rich Communication Services). Anche le Notifiche saranno potenziate con l'AI che proporrà dei sommari per velocizzarne la lettura

Sono attese novità anche per il Calendario, con una maggiore integrazione dei reminder, per il Calcolatore su iPadOS e per Health, con miglioramenti misurazione della pressione sanguigna e nella rilevazione dell'ipertensione. Con Passwords si potranno infine gestire e sincronizzare tutte le credenziali tra i propri dispositivi.

Home Screen‌

L'Home Screen‌ sarà maggiormente personalizzabile. L'idea è quella di mantenere una griglia invisibile, mentre spazi, righe e colonne potranno essere collocati tra le icone delle App per razionalizzare meglio la disposizione dei componenti. Verrà migliorata anche la gestione dei colori, con la possibilità di scegliere anche soluzioni diverse da quelle previste dagli sviluppatori.

A cambiare potrebbe essere anche il Control Center, con iOS 18‌ che introdurrà un maggior supporto per il drag-and-drop degli elementi.

Nuove versioni per i sistemi operativi

Le feature AI based arriveranno in macOS 15 e saranno sostanzialmente le stesse che vedremo su iOS 18. Questo significa che quello che vedremo su Mail, Messaggi, Foto, Calcolatore, Calendario, Note etc. su iPhone sarà disponibile anche su Mac, comprese le novità dedicate a Siri.

watchOS 11 permetterà di includere una versione ottimizzata per gli smartwatch di Siri in Apple Watch e ci dovrebbero essere novità anche per l'applicazione dedicata al fitness.

Con visionOS 2 assisteremo ad un porting più completo delle applicazioni di Apple sul Vision Pro nonché a una maggiore integrazione con FaceTime. Siri sarà maggiormente presente anche su tvOS 18, con l'obbiettivo di rivoluzione l'UX anche con Apple TV.

Come assistere all'evento WWDC 2024

Per assistere al WWDC 2024, che inizierà alle 19:00 ora italiana, è possibile assistere alla live sia dal sito ufficiale di Apple che su YouTube: