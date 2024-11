Apple Music: un mese gratis se attivi il servizio ora

Apple Music offre l'opportunità di provare gratuitamente per un mese il suo vasto catalogo musicale, composto da oltre 100 milioni di brani. Durante il periodo di prova, gli utenti possono usufruire di tutte le funzionalità della piattaforma senza alcun costo. Tra queste spiccano il supporto per l’audio spaziale, che garantisce un’esperienza di ascolto immersiva, e la possibilità di scaricare i brani per l’ascolto offline. L’esperienza è completamente priva di pubblicità, assicurando una fruizione continua e senza interruzioni.

Apple Music, la piattaforma per ascoltare la tua musica preferita

Apple Music consente anche di ascoltare brani in qualità lossless, preservando l’integrità del suono originale così come concepito dagli artisti, senza alcuna compressione. Altre funzioni includono la modalità Sing, che permette di cantare seguendo i testi sincronizzati, e playlist curate per ogni occasione, come relax, allenamento o feste. Gli utenti avranno accesso immediato alle nuove uscite disponibili dal primo giorno e a un’area VIP con contenuti esclusivi.

La piattaforma è perfetta anche per l’ascolto condiviso, visto che permette di ascoltare musica con amici e familiari, anche a distanza. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay, Android, Windows, PlayStation, Xbox e altri ancora. Ogni dispositivo ha a disposizione un’app dedicata o, in alternativa, il lettore web accessibile da qualsiasi computer.

Alla fine del mese di prova, è possibile scegliere se continuare l’abbonamento sottoscrivendo uno dei tre piani disponibili: il piano Individuale a 10,99 euro al mese, il piano Famiglia a 16,99 euro al mese, condivisibile con fino a sei persone, o il piano Studenti a 5,99 euro al mese, riservato agli iscritti a un’università. In alternativa, si può disdire senza alcun costo aggiuntivo. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale della promozione: approfitta di questa occasione e scopri tutto ciò che Apple Music ha da offrire.

