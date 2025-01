Apple Music rivoluzione l'esperienza d'ascolto della radio

Tra le ragioni per cui scegliere Apple Music c’è anche la funzionalità dedicata alla radio. Per chi ama ascoltare nuova musica, le ultime novità e avere una proposta audio curata da DJ ed esperti dei vari generi musicali, Apple Music Radio è sicuramente uno dei migliori servizi cui fare riferimento. Puoi provarlo gratis per 1 mese iscrivendoti ad Apple Music.

Cosa prevede Apple Music Radio

Aprendo Apple Music si ha facilmente accesso a tutto un mondo di stazioni radio gestite da esperti e DJ che offrono un mix di musica di tutti i generi per soddisfare le esigenze di ogni ascoltatore. Su Apple Music Radio ci sono stazioni tematiche (come quelle dedicate al rock, al pop, all’hip hop, all’elettronica e a tutti gli altri generi musicali), ma anche quelle che propongono playlist tematiche o sulle novità del momento.

Oltre all’ascolto della migliore musica con Apple Music Radio si ha accesso a interviste esclusive, eventi live e approfondimenti curati da radio locali e internazionali per avere, letteralmente, una voce in diretta da ciò che accade dall’altra parte del mondo.

Apple Music Radio è accessibile non solo dai device Apple, ma anche da quelli Android e Windows, potendo così contare su tutti i vantaggi di questa piattaforma. Vasta gamma di generi musicali, playlist curate da esperti, nessuna pubblicità, qualità audio di assoluto livello, eventi live e interviste sono i principali motivi per cui scegliere questo servizio.

È possibile provare gratis Apple Music per 1 mese (o per 3 mesi se ci si iscrive per la prima volta o si acquista un dispositivo Apple) e sperimentare i vantaggi di un’esperienza d’ascolto innovativa capace di accompagnare al meglio ogni momento della giornata.

Registrati ad Apple Music per immergerti in un nuovo modo di vivere la radio e tutte le sue interessanti proposte musicali (e non solo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.