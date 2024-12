Apple Music Replay 2024 è finalmente disponibile anche nell’app

Il riepilogo annuale di Apple Music è tornato, e questa volta è disponibile per la visualizzazione e la condivisione direttamente dall'app. Se si possiede un iPhone con sistema operativo iOS 18.1 o versioni successive, ora è possibile accedere ad Apple Music Replay 2024 dalle schede Home, Nuovo e Cerca. In alternativa, gli utenti possono anche visualizzare le proprie statistiche annuali dal sito Apple Replay (come accadeva già in precedenza). Apple ha aggiunto alcune nuove informazioni a Replay 2024. Ad esempio, mostrerà se l’utente è entrato nella lista dei primi 500 o 1.000 ascoltatori per un genere o artista specifico. Inoltre, mostrerà il numero più lungo di giorni consecutivi in ​​cui hai utilizzato Apple Music, oltre a mostrare i propri artisti, album e brani preferiti di ogni mese nel 2024.

Apple Music Replay 2024: le funzionalità del nuovo recap

Gli utenti possono anche vedere per quanti mesi consecutivi hanno ascoltato il proprio artista preferito. Inoltre, Apple Music permette anche di scoprire in quali date l’utente ha iniziato ad ascoltare la propria canzone, l’artista o l’album più amato del 2024. Bisogna comunque ricordare, che è possibile che Apple Music Replay 2024 potrebbe mostrare dei brani o degli artisti non proprio graditi. Ciò potrebbe capitare nel caso si abbia condiviso il proprio account con il partner o con i propri figli. Il responsabile aziendale di Apple Music, David Emery, ha pubblicato alcune istruzioni utili su come evitare che confondano i tuoi risultati.

Apple sta aggiungendo anche nuove funzionalità Replay per gli artisti sull'app. Questa consente loro di visualizzare e condividere statistiche come i minuti totali in cui gli utenti hanno ascoltato la loro musica quest'anno, quanti ascoltatori hanno avuto, in quali città hanno ascoltato di più i loro brani e loro canzone su Shazam. La stagione dei riassunti di quest'anno è appena iniziata. A breve dovrebbe arrivare anche l’attesissimo Spotify Wrapped. Tra l’altro, adesso anche Amazon Music ha persino lanciato una funzionalità di riassunto tutta sua, che consente agli utenti di visualizzare i propri personali recap.